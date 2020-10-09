İsviçre’de Kovid-19 vakalarında günlük en yüksek artış kaydedildi

İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1487 vaka tespit edildi. Ülkede son 5 gündür endişe verici şekilde yükselişe geçen Kovid-19 vakası sayısında, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 15 bin 229 test yapıldı, 1487 vaka tespit edildi ve 3 kişi de hayatını kaybetti.

Pozitiflik oranı ise yüzde 9,8 olarak belirlendi.

Ülkede, salgın başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 60 bin 368 oldu.

İsviçre'de şimdiye kadar Kovid-19'dan 1793 kişi, Lihtenştayn'da ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre ise İsviçre'de 2 bin 88 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 470 bin 894 test yapıldığı açıklandı.

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