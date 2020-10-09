Kıbrıs’ta tarihi gün! Yarım asırlık hasret bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile Kapalı Maraş'ın açılacağı müjdesini dünyaya duyurdu. Kıbrıslı Türkler dün sabah saatlerinde büyük heyecanla açılışın gerçekleştirileceği kapıda yoğunluk oluşturdu. Tarihi ana şahitlik etmek için ellerinde KKTC ve Türk bayraklarıyla Maraş'a gelen Kıbrıslı Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a süreçteki tutumu için müteşekkir olduklarını dile getirdi. Açılış töreninde, Kıbrıs'ta pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle uygulanan seçim yasaklarına da riayet edildi.Dün 12.00'de kapıların açılmasıyla ilk etapta 200 civarında kişi alana girdi. Kapanmadan önce Maraş'taki otellerde çalışan Ada sakinleri yıllar sonra burayı yeniden görünce duygularına hâkim olamadı. Ziyaret dün akşam 17.00'ye kadar devam etti.KKTC, özellikle 90'lı yıllarda iyi niyetli adımlar atarak Maraş'ı yeniden yerleşime açma girişiminde bulundu, ancak bu girişimler Rum tarafının tutumu nedeniyle sonuca ulaşamadı. Geçen mayısta Maraş'ın Türk idaresinde yeniden yerleşime açılmasıyla ilgili çalışmalar başladı. KKTC Maraş'ın açılması sürecini uluslararası hukuk, mülkiyet hakları ve hakkaniyeti gözeterek yürüttü. Tarihi ana şahitlik eden Kıbrıs Türkleri, SABAH'a anlattı...Rumlar 74'e kadar Maraş'a girmemize izin vermiyordu. Türk askeri geldi Maraş'ı kurtardı. Sonra Rumlar dünyayı ayağa kaldırdı. Burası kapandı. Ama anavatanım artık güçlü. Hiçbir ülke gücü elinde bulunduran anavatanın ve bizim burayı yeniden açmamıza müdahale edemiyor. Türk askeri kahramandır, cesurdur, başaramayacağı bir şey yok.1974'tenönce de buralara gelirdim. Tenekeler bile çürümüş, demir dayanamadı, insan nasıl dayansın. Maraş en baştan açılmalıydı.Maraş'ın açılmasına Avrupa Birliği karşı geliyor. Kıbrıs Türkü yıllardır ezilirken, insanlarımız diri diri toprağa gömülürken neredeydiler? Şimdi ise yapılması gereken hamle yapılmıştır