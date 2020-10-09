Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kontrol noktasında yakalandı! ABD'li polisler bile manzara karşısında dehşete düştü!

Kontrol noktasında yakalandı! 'li polisler bile manzara karşısında dehşete düştü!

’nin Teksas eyaletinde yapılan aramada, bir minibüsün bagajında karton kutuda saklanan 13 yakalandı. Kaçak göçmenler tutuklanırken, göçmenleri taşıyan ABD vatandaşı şoförün gözaltına alındığı ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 17:11 ABONE OL
Kontrol noktasında yakalandı! ABD'li polisler bile manzara karşısında dehşete düştü!

ABD'de şeytanın aklına gelmez denilen bir olay yaşanı. Meksika sınırından ABD'nin Teksas eyaletine kaçak yollarla geçen 13 göçmen bir minibüsün bagajına yerleştirilen karton kutularda paketlenmiş olarak bulundu. Yetkililer, göçmenlerin, 3 Ekim'de ABD'nin Interstate Highway 35 karayolu üzerindeki Laredo'nun kuzeyindeki bir kontrol noktasında, bantla kapatılmış kutularda sıkıştırılmış halde bulunduğunu ifade etti.

ŞOFÖRE GÖZALTI, GÖÇMENLERE TUTUKLAMA

Yetkililer, kaçak göçmenleri sınırda yapılan arama sırasında bir sniffer köpeğin uyarı vermesi sonucu tespit edildiğini açıkladı. Kaçak göçmenler tutuklanırken, göçmenleri taşıyan ABD vatandaşı şoförün gözaltına alındığı ifade edildi.

SON DAKİKA: Aynı sapık 15 yaşındayken tacizde bulunmuş! Yakılarak öldürülen Şeyma'nın katili suçu itiraf etti

ARKADAŞINA GÖNDER
Kontrol noktasında yakalandı! ABD'li polisler bile manzara karşısında dehşete düştü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA