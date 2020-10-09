SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den kritik açıklamalar: İşgal altındaki topraklarımızı geri alacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, televizyonlardan canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşması yaptı. Aliyev açıklamalarında; Azerbaycan ordusu bir bölgeyi daha işgalden kurtardığını belirtirken "Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. " ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den flaş açıklamalar: "İşgal altındaki topraklarımızı geri alacağız" | Video

Aliyev'in açıklamalarından satırbaşları...

İŞGALDEN KURTARILMIŞ TOPRAKLARDA AZERBAYCAN BAYRAĞI DALGALANIYOR

Bugün Azerbaycan Ordusu Çaylı köyü,Yukarı güzlek köyü,Kıslak köyü,Garacalar köyü,Suleymanlı ve Sur köyleri ve Hadrud kasabasını işgalden kurtardı.

Düşmanın elinde tek bir tane bile Azeri silahı yoktur. Bizim bazı bölgelerimizi ele geçirdikleri iddiaları yalandır

Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Biz onlara yerini gösterdik. Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız.

BU TARİHİ ŞANSI KAÇIRMASINLAR

Biz kan dökülmesin istiyoruz.Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum

Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım."

ERMENİSTAN BİZİM ÖNÜMÜZDE DİZ ÇÖKMÜŞTÜR

Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız.

Ayrıntılar geliyor...