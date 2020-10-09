SON DAKİKA! Gözler Moskova'daki bu toplantıda! İlk kareler geldi

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SON DAKİKA! Gözler 'daki bu toplantıda! İlk kareler geldi

Son dakika haberi... ve arasındaki çatışmalar 13. gününe girdi. Karabağ için diplomasi trafiği devam ederken, Azerbaycan ve Ermenistan Putin'in 'da buluşma davetini kabul etti. Taraflar bir araya gelirken kritik buluşmadan ilk fotoğraf geldi. İşte son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 9.10.2020 18:13 Son Güncelleme: 9.10.2020 18:13 ABONE OL
Son dakika... Gözler Moskova'daki bu toplantıda! İlk kareler geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in çağrısını kabul eden ve ateşkes müzakeresi için 'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri bakanı Sergei Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan masaya oturdu.

Son dakika... Gözler Moskova'daki bu toplantıda! İlk kareler geldi

Karabağ'da çatışmalar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den diplomasi adına önemli bir adım geldi. Putin, barış görüşmeleri için ve dışişleri bakanlarını 'ya davet etti. Putin'in davetini her iki taraf da kabul etti.

Son dakika... Gözler Moskova'daki bu toplantıda! İlk kareler geldi

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Azerbaycanve liderleri ile bir dizi telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, her iki bakanın bugün 'da olacağı kaydedildi. Açıklamanın devamında, "Rusya Devlet Başkanı, Karabağ'da tutukluların ve cenazelerin takası için ateşkes çağrısında bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

Son dakika... Gözler Moskova'daki bu toplantıda! İlk kareler geldi

"ERMENİSTAN BİZİM ÖNÜMÜZDE DİZ ÇÖKMÜŞTÜR, İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARIMIZI GERİ ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında kritik açıklamalarda bulundu. Aliyev açıklamalarında; Azerbaycan ordusunun bir bölgeyi daha işgalden kurtardığını belirtirken "Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. " ifadelerini kullandı. Aliyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin " bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız." dedi.

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SON DAKİKA! Gözler Moskova'daki bu toplantıda! İlk kareler geldi
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