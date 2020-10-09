SON DAKİKA! Gözler Moskova'daki bu toplantıda! İlk kareler geldi

"ERMENİSTAN BİZİM ÖNÜMÜZDE DİZ ÇÖKMÜŞTÜR, İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARIMIZI GERİ ALACAĞIZ"



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında kritik açıklamalarda bulundu. Aliyev açıklamalarında; Azerbaycan ordusunun bir bölgeyi daha işgalden kurtardığını belirtirken "Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. " ifadelerini kullandı. Aliyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin "Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız." dedi.