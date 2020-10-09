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Son dakika haberi: Ermeni güçleri hareket edemiyor! Stratejik mevziler ateş altında, Ermeni kurmay ağır yaralı

Azzerbaycan işgalindeki topraklarını geri almak üzere başlattığı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerine ait çok sayıda stratejik mevzilerini yerle bir ettiğini ifade etti. Ayrıca saldırılarda Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı 10’uncu Muhrip Bölümünün Kurmay Başkanı Albay Samvel Grigoryan’ın ağır yaralandığı açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 10:29 Son Güncelleme: 9.10.2020 10:41 ABONE OL
Son dakika haberi: Ermeni güçleri hareket edemiyor! Stratejik mevziler ateş altında, Ermeni kurmay ağır yaralı

ordusunun, işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda 12'inci gün geride kaldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerine ait çok sayıda stratejik mevzilerini yerle bir ettiğini ifade ederek, saldırılarda Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı 10'uncu Muhrip Bölümünün Kurmay Başkanı Albay Samvel Grigoryan'ın ağır yaralandığı açıklandı.

Son dakika haberi: Ermeni güçleri hareket edemiyor! Stratejik mevziler ateş altında, Ermeni kurmay ağır yaralı

'ın saldırıları sonrasında harekete geçen ordusu 30'a yakın yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirirken hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan'ın elinden geri almak için ilerliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca tüm cephe boyunca yoğun çatışmaları devam ettiğini ve Azerbaycan ordusunun, stratejik noktalara yaptığı atışlarla Ermenistan güçlerinin hareketini tamamen kısıtladıkları belirtildi.

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Son dakika haberi: Ermeni güçleri hareket edemiyor! Stratejik mevziler ateş altında, Ermeni kurmay ağır yaralı

ERMENİ ALBAY AĞIR YARALANDI

Öte yandan, güçlerinin 5'inci Muhrip Alayı'nın karargahının dünkü askeri operasyonlar sırasında çıkan çatışmada ordusu tarafından yıkıldığı sonuç olarak 10'uncu Muhrip Bölümünün Kurmay Başkanı Albay Samvel Grigoryan'ın ağır yaralandığı ve topçu şefi Yarbay Arman Dermeyan ve çok sayıda askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

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ERMENİSTAN'IN STRATEJİK MEVZİLERİ ATEŞ ALTINDA

Ayrıca Azerbaycan ordusunun Hankendi kentini bombalaması sonucu ağır kayıplara uğrayan Ermenistan güçleri personelinin tahliye edildiği ifade edilirken, Hankendi'deki askeri birliklerden birinin sığınağına yapılan topçu ateşi sonucu çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı açıklandı.

Son dakika haberi: Ermeni güçleri hareket edemiyor! Stratejik mevziler ateş altında, Ermeni kurmay ağır yaralı

GÜNLÜK BİLANÇO AÇIKLANDI

Gündüz ve gece boyunca toplam 13 düşman T-72 tankı, 2 PDM, 4 BM-21 "Grad" roketatar, 2 2S3 "Acacia" kundağı motorlu topçu birimi, 3 D-30 obüs top, iki radar sistemi ve çok sayıda aracın, topçu ateşi ile imha edildiği bildirildi. Cephe hattının bir istikametinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda da güçlerinin 49'uncu tank tugayına ait 6 T-72 tankı tam operasyonda ele geçirildiği ifade edildi.

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Son dakika haberi: Ermeni güçleri hareket edemiyor! Stratejik mevziler ateş altında, Ermeni kurmay ağır yaralı
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