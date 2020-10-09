Son dakika haberi: Ermeni güçleri hareket edemiyor! Stratejik mevziler ateş altında, Ermeni kurmay ağır yaralı

ERMENİ ALBAY AĞIR YARALANDI

Öte yandan, Ermenistan güçlerinin 5'inci Muhrip Alayı'nın karargahının dünkü askeri operasyonlar sırasında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusu tarafından yıkıldığı sonuç olarak 10'uncu Muhrip Bölümünün Kurmay Başkanı Albay Samvel Grigoryan'ın ağır yaralandığı ve topçu şefi Yarbay Arman Dermeyan ve çok sayıda askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Son dakika haberi... Azerbaycan Ordusu'nu gören Ermenistan güçlerinin kaçarak geride bıraktıkları askeri araçlar canlı yayında... | Video

ERMENİSTAN'IN STRATEJİK MEVZİLERİ ATEŞ ALTINDA

Ayrıca Azerbaycan ordusunun Hankendi kentini bombalaması sonucu ağır kayıplara uğrayan Ermenistan güçleri personelinin tahliye edildiği ifade edilirken, Hankendi'deki askeri birliklerden birinin sığınağına yapılan topçu ateşi sonucu çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı açıklandı.