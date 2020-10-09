SON DAKİKA | Mustafa Akıncı yine haddini aştı! O sözleri büyük tepki çekti! "Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz"

KAPALI MARAŞ HAZIMSIZLIĞI

Akıncı, Türkiye'yi hedef almayı sürdürdü, seçimlere müdahale edildiğini savundu. Akıncı, tarihi Maraş hamlesini, "Yapılanlar demokrasi adına yüz karasıdır, seçimlere doğrudan müdahalenin devamıdır. Biz Maraş konusunda çözüme katkı sağlayacak bir siyaset izlenmesi gerektiğini, bunun da halkın yetkilendireceği Cumhurbaşkanı nezdinde yapılması gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Akıncı, daha önce de Türkiye'nin kendisini seçtirmemek için çabaladığını iddia etmişti.

SKANDALLARI BİTMİYOR

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı daha önce de Türkiye'nin garantörlüğü yerine İngiltere ve Yunanistan'ın da dahil olduğu ortak bir gücün Kıbrıs'ta konuşlanmasını teklif etmişti.

Akıncı, İngiliz The Guardian verdiği mülakatta ise Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istediklerini belirterek Türkiye'ye bağlanma ihtimalini 'korkunç' olarak nitelendirmişti.