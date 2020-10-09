SON DAKİKA | Mustafa Akıncı yine haddini aştı! O sözleri büyük tepki çekti! "Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz"

Son dakika haberler... KKTC'de dün gerçekleşen tarihi günde 46 yıldır kapalı olan Maraş, BM kurallarına aykırı olmayacak şekilde açıldı. Maraş'ın heyecanını tüm Türkiye ve KKTC yaşarken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tepki gösterdi. Dün yaptığı açıklamalarında kararı seçim için atılmış bir adım olarak gördüğünü niteleyen Akıncı yetmedi, 'Demokrasi için yüz karası bir karardır' şeklinde skandal ifadeler kullandı. Akıncı yaptığı skandal açıklamalarında bir yenisini daha eklemiş oldu.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan skandal sözler! Şehitlerin kanları ile alınan o topraklar Rumlara... | Video
HADDİNİ AŞTI
Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın verdiği bir röportaj sırasında sarf ettiği "Kıbrıs'ta çözüm topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz" sözleri büyük tepki çekti.
KAPALI MARAŞ HAZIMSIZLIĞI
Akıncı, Türkiye'yi hedef almayı sürdürdü, seçimlere müdahale edildiğini savundu. Akıncı, tarihi Maraş hamlesini, "Yapılanlar demokrasi adına yüz karasıdır, seçimlere doğrudan müdahalenin devamıdır. Biz Maraş konusunda çözüme katkı sağlayacak bir siyaset izlenmesi gerektiğini, bunun da halkın yetkilendireceği Cumhurbaşkanı nezdinde yapılması gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.
Akıncı, daha önce de Türkiye'nin kendisini seçtirmemek için çabaladığını iddia etmişti.
SKANDALLARI BİTMİYOR
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı daha önce de Türkiye'nin garantörlüğü yerine İngiltere ve Yunanistan'ın da dahil olduğu ortak bir gücün Kıbrıs'ta konuşlanmasını teklif etmişti.
Akıncı, İngiliz The Guardian verdiği mülakatta ise Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istediklerini belirterek Türkiye'ye bağlanma ihtimalini 'korkunç' olarak nitelendirmişti.