Son Dakika Haberleri | Kırgızistan'daki protestolarda son durum: Kırgızistan başkentinde OHAL ilan edildi, kabine görevden alındı

Kırgızistan'da tartışmalı seçimlerin iptal edilmesi sonrası son dakika haberleri peş peşe geliyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbai Ceenbekov, olağanüstü hal ilan ettiği başkent Bişkek'e asker gönderilmesini emretti. Ceenbekov, kaç asker konuşlandırılacağını açıklamazken, başkente intikal eden askerlere askeri araçlar kullanma, kontrol noktaları kurma ve silahlı çatışmaları önleme talimatı verdi.

SON AÇIKLAMA ESKİ CUMHURBAŞKANI'NDAN: GÖREVDEKİ CUMHURBAŞKANI İSTİFA ETMELİ

Ceenbekov, yeni seçim tarihi belirlendikten ve hükümet değişiklikleri parlamento ve dairesi tarafından onaylandıktan sonra cumhurbaşkanlığı web sitesinde yayınlanan bir duyuruda Cuma günü istifa etmesini talep etti.

Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa etmesini istedi.