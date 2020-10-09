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Son Dakika Haberleri | 'daki protestolarda son durum: Kırgızistan başkentinde ilan edildi, kabine görevden alındı

'dan gelen son dakika haberine göre başkentte ilan edildi. Tartışmalı seçimler, Orta Asya ülkesinde yeni bir krize yol açarak, en az bir kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan ve ayaklanmaları tetikledi. Mitingler, başbakan, kabine ve birkaç vali ve belediye başkanını içeren kitlesel istifalarla sonuçlandı. İstifaların ardından oluşan siyasi boşluk endişe yaratırken, protestolar esnasında polis nezaretinden zorla serbest bırakılan eski  Almazbek Atambayev de görevdeki Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa etmesini istedi. İşte, Kırgızistan'da son durum ve son dakika gelişmeleri.

Giriş Tarihi: 9.10.2020 14:58 Son Güncelleme: 9.10.2020 15:20 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Kırgızistan'daki protestolarda son durum: Kırgızistan başkentinde OHAL ilan edildi, kabine görevden alındı

'da tartışmalı seçimlerin iptal edilmesi sonrası son dakika haberleri peş peşe geliyor. Kırgızistan Sooronbai Ceenbekov, olağanüstü hal ilan ettiği başkent Bişkek'e asker gönderilmesini emretti. Ceenbekov, kaç asker konuşlandırılacağını açıklamazken, başkente intikal eden askerlere askeri araçlar kullanma, kontrol noktaları kurma ve silahlı çatışmaları önleme talimatı verdi.

SON AÇIKLAMA ESKİ CUMHURBAŞKANI'NDAN: GÖREVDEKİ CUMHURBAŞKANI İSTİFA ETMELİ

Ceenbekov, yeni seçim tarihi belirlendikten ve hükümet değişiklikleri parlamento ve dairesi tarafından onaylandıktan sonra cumhurbaşkanlığı web sitesinde yayınlanan bir duyuruda Cuma günü istifa etmesini talep etti.

Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa etmesini istedi.

Son Dakika Haberleri | Kırgızistan'daki protestolarda son durum: Kırgızistan başkentinde OHAL ilan edildi, kabine görevden alındı

Seçim protestoları sırasında taraftarları tarafından salı günü cezaevinden çıkarılan Atambayev, kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisi Genel Merkezi'nde taraftarlarına seslendi.

Atambayev, iktidarı döneminde yaptığı hatalardan dolayı halkından özür dileyerek, Ceenbekov'u sert şekilde eleştirdi.

Eski Cumhurbaşkanı, Ceenbekov'un istifasını, halkın birlik ve beraberliğinin korunmasını talep edeceklerini dile getirdi.

Atambayev, taraftarlarıyla birlikte başkent Bişkek'teki Ala-Too meydanında toplanmak için yürüyüşe geçti.

Son Dakika Haberleri | Kırgızistan'daki protestolarda son durum: Kırgızistan başkentinde OHAL ilan edildi, kabine görevden alındı

Sooronbay Ceenbekov da protestocuların toplanmasını engellemek için Bişkek'te 20.00-08.00 saatlerini kapsayan olağanüstü hal ilan etti.

Son Dakika Haberleri | Kırgızistan'daki protestolarda son durum: Kırgızistan başkentinde OHAL ilan edildi, kabine görevden alındı

'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Atambayev'i cezaevinden çıkarmıştı.

Son Dakika Haberleri | Kırgızistan'daki protestolarda son durum: Kırgızistan başkentinde OHAL ilan edildi, kabine görevden alındı

KIRGIZİSTAN CUMHUBAŞKANI'NDAN SON DAKİKA KARARI: OHAL İLAN EDİLDİ

Ceenbekov, genel seçimler sonrası şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle başkentte olağanüstü hal ilan etti.

Son Dakika Haberleri | Kırgızistan'daki protestolarda son durum: Kırgızistan başkentinde OHAL ilan edildi, kabine görevden alındı

KABİNE VE BAŞBAKAN GÖREVDEN ALINDI

Sooronbay Ceenbekov Cuma günü Başbakan Kubatbek Boronov ve kabinesini görevden aldığını duyurdu.Boronov, muhalefet gruplarının o zamandan beri iptal edilen tartışmalı parlamento seçimlerine karşı protestoların patlak vermesinin ardından Cumhurbaşkanı'na istifasını sundu.

Son Dakika Haberleri | Kırgızistan'daki protestolarda son durum: Kırgızistan başkentinde OHAL ilan edildi, kabine görevden alındı

ÇATIŞMA ÇIKTI

'ın başkenti Bişkek'te muhalefet ile hükümet yanlıları arasında arasında çatışma çıktı.

Son Dakika Haberleri | Kırgızistan'daki protestolarda son durum: Kırgızistan başkentinde OHAL ilan edildi, kabine görevden alındı

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Son Dakika Haberleri | Kırgızistan'daki protestolarda son durum: Kırgızistan başkentinde OHAL ilan edildi, kabine görevden alındı
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