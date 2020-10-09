Son Dakika Haberleri | Kırgızistan'daki protestolarda son durum: Kırgızistan başkentinde OHAL ilan edildi, kabine görevden alındı

Kırgızistan'da tartışmalı seçimlerin iptal edilmesi sonrası son dakika haberleri peş peşe geliyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbai Ceenbekov, olağanüstü hal ilan ettiği başkent Bişkek'e asker gönderilmesini emretti. Ceenbekov, kaç asker konuşlandırılacağını açıklamazken, başkente intikal eden askerlere askeri araçlar kullanma, kontrol noktaları kurma ve silahlı çatışmaları önleme talimatı verdi.
SON AÇIKLAMA ESKİ CUMHURBAŞKANI'NDAN: GÖREVDEKİ CUMHURBAŞKANI İSTİFA ETMELİ
Ceenbekov, yeni seçim tarihi belirlendikten ve hükümet değişiklikleri parlamento ve dairesi tarafından onaylandıktan sonra cumhurbaşkanlığı web sitesinde yayınlanan bir duyuruda Cuma günü istifa etmesini talep etti.
Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifa etmesini istedi.
Seçim protestoları sırasında taraftarları tarafından salı günü cezaevinden çıkarılan Atambayev, kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisi Genel Merkezi'nde taraftarlarına seslendi.
Atambayev, iktidarı döneminde yaptığı hatalardan dolayı Kırgızistan halkından özür dileyerek, Cumhurbaşkanı Ceenbekov'u sert şekilde eleştirdi.
Eski Cumhurbaşkanı, Ceenbekov'un istifasını, halkın birlik ve beraberliğinin korunmasını talep edeceklerini dile getirdi.
Atambayev, taraftarlarıyla birlikte başkent Bişkek'teki Ala-Too meydanında toplanmak için yürüyüşe geçti.
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da protestocuların toplanmasını engellemek için Bişkek'te 20.00-08.00 saatlerini kapsayan olağanüstü hal ilan etti.
Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Atambayev'i cezaevinden çıkarmıştı.
KIRGIZİSTAN CUMHUBAŞKANI'NDAN SON DAKİKA KARARI: OHAL İLAN EDİLDİ
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, genel seçimler sonrası şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle başkentte olağanüstü hal ilan etti.
KABİNE VE BAŞBAKAN GÖREVDEN ALINDI
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov Cuma günü Başbakan Kubatbek Boronov ve kabinesini görevden aldığını duyurdu.Boronov, muhalefet gruplarının o zamandan beri iptal edilen tartışmalı parlamento seçimlerine karşı protestoların patlak vermesinin ardından Cumhurbaşkanı'na istifasını sundu.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te muhalefet ile hükümet yanlıları arasında arasında çatışma çıktı.
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