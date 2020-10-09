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Son dakika: ’da çocuk istismarcılığı hakkında bomba karar! Hepsi tek tek...

Son dakika bilgisine göre ’dan kritik bir karar geldi. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, pedofili yani çocuk istismarı diye ifade edilen suçları işleyenlerin isimlerini tek tek yayınladı. Web sayfasına yüklenen bilgilerde, "234 potansiyel tehlikeli pedofili listesi' başlığıyla pedofili suçlularına ait bilgiler yer alıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 11:45 Son Güncelleme: 9.10.2020 12:27 ABONE OL
Son dakika: Kazakistan’da çocuk istismarcılığı hakkında bomba karar! Hepsi tek tek...

Kazakistan'da pedofili suçlularının bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı.Pedofili suçlularına kimyasal hadım uygulanan ülkede pedofili suçundan tutuklanmış ve serbest bırakılmış 234 suçlunun isimleri, resimleri ve adres bilgileri kamuoyunun erişimine açıldı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, suçluları utandırmak ve çocukları gelecekteki saldırılardan korumak amacıyla böyle bir uygulamaya gidiliğini belirtti. Web sayfasına yüklenen bilgilerde, "234 potansiyel tehlikeli pedofili listesi' başlığıyla pedofili suçlularına ait bilgiler yer alıyor.

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Son dakika: Kazakistan’da çocuk istismarcılığı hakkında bomba karar! Hepsi tek tek...
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