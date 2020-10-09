Trump: Virüsün gittiğini düşünüyorum

Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 36 milyon 401 bini geçti. 1 milyon 60 bin 567 kişi yaşamını yitirdi. 27 milyon 418 bin 538 kişi iyileşti.Brezilya: Vakalar 5 milyon 694'e yükseldi.İngiltere: Sızan belgelere göre önümüzdeki ay tıp çalışanlarına Kovid aşısı vurulmaya başlanacak.Hindistan: Son 24 saatte 971 kişi daha öldü.Almanya: 4 bin 58 Kovid-19 vakası tespit edildi.ABD: Kovid'e yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, "Yakın zamanda test yaptıracağım. Bence virüs tamamen gitti" dedi. Pentagon'da ise General Gary L. Thomas'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.Latin Amerika: Son 24 saatte Arjantin'de 401, Meksika'da 378, Kolombiya'da 163 ve Peru'da 95 kişi yaşamını yitirdi.