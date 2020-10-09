Ünlü şarkıcı Halsey Türkçe paylaşımı ile Twitter'ı yıktı! Ashley Nicolette Frangipane'nin paylaşımına ilişkin detaylar...

Geçtiğimiz ay DNA testi sonucunda yüzde 11 Türk olduğunu hayranları ile paylaşan Ashley Nicolette Frangipane, Türkiye'de yeniden gündem oldu. Instagram'da öne çıkan hikayelerine Türkiye ile ilgili bir bölüm eklemesiyle birlikte ünlü şarkıcı Türk takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Gelen tepkiler üzerine Halsey, Twitter hesabından da Türkçe bir paylaşım yaparak Türk hayranlarına seslendi. İşte, yaptığı paylaşımlara ilişkin detaylar...
Bu paylaşımlar onun Türkiye'de olduğu izlenimini uyandırdı.
Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan 26 yaşındaki şarkıcı çok kısa bir süre önce Twitter sayfasından 'Herkes sakin olsun' lütfen diye bir mesaj paylaştı. Şarkıcının Türkçe yazdığı bu tweet'in altına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.
Halsey, bir süre önce "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" mesajını sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.
Halsey, bir başka sosyal medya mesajında da Türkçe öğrendiğini belirten Türçke bir tweet atıp bir de klavye fotoğrafı paylaşmıştı.
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