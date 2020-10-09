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Haberler Dünya Haberleri Ünlü şarkıcı Halsey Türkçe paylaşımı ile Twitter'ı yıktı! Ashley Nicolette Frangipane'nin paylaşımına ilişkin detaylar...

Ünlü şarkıcı Halsey paylaşımı ile 'ı yıktı! 'nin paylaşımına ilişkin detaylar...

ABD'li ünlü şarkıcı 'da yaptığı paylaşımın ardından 'de gündem oldu. Bu gönderinin altında, Türk takipçileri tarafından çok sayıda yorum yapılmasının ardından bu sefer de 'da bir paylaşımda bulundu. Kısa sürede çok sayıda paylaşım alan gönderi, sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. İşte, 'ni yaptığı Türkçe paylaşım...

Giriş Tarihi: 9.10.2020 17:00 Son Güncelleme: 9.10.2020 17:11 ABONE OL
Ünlü şarkıcı Halsey Türkçe paylaşımı ile Twitter'ı yıktı! Ashley Nicolette Frangipane'nin paylaşımına ilişkin detaylar...

Geçtiğimiz ay DNA testi sonucunda yüzde 11 Türk olduğunu hayranları ile paylaşan , 'de yeniden gündem oldu. 'da öne çıkan hikayelerine Türkiye ile ilgili bir bölüm eklemesiyle birlikte ünlü şarkıcı Türk takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Gelen tepkiler üzerine Halsey, hesabından da bir paylaşım yaparak Türk hayranlarına seslendi. İşte, yaptığı paylaşımlara ilişkin detaylar...

Ünlü şarkıcı Halsey Türkçe paylaşımı ile Twitter'ı yıktı! Ashley Nicolette Frangipane'nin paylaşımına ilişkin detaylar...

Bu paylaşımlar onun 'de olduğu izlenimini uyandırdı.

Gerçek adı olan 26 yaşındaki şarkıcı çok kısa bir süre önce sayfasından 'Herkes sakin olsun' lütfen diye bir mesaj paylaştı. Şarkıcının yazdığı bu tweet'in altına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Ünlü şarkıcı Halsey Türkçe paylaşımı ile Twitter'ı yıktı! Ashley Nicolette Frangipane'nin paylaşımına ilişkin detaylar...

Ardından da sayfasının 'hikayeler' bölümünde bir Türk mizah dergisinin adının yazılı olduğu bir kahve kupasının fotoğrafını paylaştı.


Bu durum da ünlü şarkıcının 'de olduğu söylentilerinin çıkmasına neden oldu. Halsey, 'da da Türkiye gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Ünlü şarkıcı Halsey Türkçe paylaşımı ile Twitter'ı yıktı! Ashley Nicolette Frangipane'nin paylaşımına ilişkin detaylar...

Halsey, bir süre önce "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor" mesajını sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.

Halsey, bir başka sosyal medya mesajında da öğrendiğini belirten Türçke bir tweet atıp bir de klavye fotoğrafı paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı Halsey Türkçe paylaşımı ile Twitter'ı yıktı! Ashley Nicolette Frangipane'nin paylaşımına ilişkin detaylar...

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Ünlü şarkıcı Halsey Türkçe paylaşımı ile Twitter'ı yıktı! Ashley Nicolette Frangipane'nin paylaşımına ilişkin detaylar...
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