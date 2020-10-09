Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu İtalya'yı ziyaret etti

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, resmi temaslarda bulunmak üzere İtalya'da... Yunanistan Cumhurbaşkanı burada Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giuseppe Conte ile görüştü.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 2. yurt dışı ziyareti için Roma'da bulunan Sakelaropulu, İtalyan mevkidaşı Mattarella tarafından Quirinale sarayında resmi törenle karşılandı. İki cumhurbaşkanı burada baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

DOĞU AKDENİZ DE ELE ALINDI

Sakelaropulu daha sonra başbakanlığa geçerek Conte ile bir saat görüştü. Sakelaropulu'nun temaslarında, iki ülke ilişkileri, ekonomik krizin sonuçları, düzensiz göç, Doğu Akdeniz, bölgesel krizler, Kovid-19 salgını, NATO ve BM bağlamındaki iş birlikleri ele alındı.

İki cumhurbaşkanının, AB'nin bölgesel krizlerde daha güçlü bir rolünün olması konusunda hemfikir olduğu belirtildi. Ev sahibi Cumhurbaşkanı Matterella'nın, Yunan mevkidaşına düzensiz göç meselesinin bütün Avrupa Birliği'ni (AB) ilgilendiren bir sorun olduğunu belirttiği, ayrıca iki cumhurbaşkanın da bu konunun sadece Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin omuzlarına bırakılmaması hususunda hemfikir oldukları aktarıldı.

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