Yunanistan’dan ‘29 Ekim’ provokasyonu

Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi için çaba harcarken Yunanistan'ın daha önce üzerinde mutabakata varılmış bir ilkeyi bilerek ihlal etmesi gerçek niyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde Yunan yetkililer provokatif bir adım atarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayacak şekilde Ege Denizi'nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etti. Yunanistan bu tehditkar adımıyla iki ülke arasında güven artırıcı önlemler kapsamında kabul edilen bir ilkeyi çiğnemiş oldu. Türkiye de buna karşılık mütekabiliyet esasıyla 28 Ekim'de atış eğitimleri için NAVTEX duyurusunda bulundu.







RAHAT DURMUYORLAR

Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'in iki ülke arasında güven artırıcı önlemler kapsamında kabul edilen "İki ülkenin milli günlerinde askeri faaliyet planlamama" ilkesine aykırı olduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın bölgede tansiyonu yükseltmeye yönelik adımları atmaya devam ettiğini belirtti.

İki ülke askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde atılan bu provokatif adımı bölgede çözüme giden yolu kısaltmak yerine daha da uzatmaya yönelik bir çaba olarak nitelendiren güvenlik kaynakları, "Türkiye sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk temelinde çözülmesi için çaba harcarken Yunanistan'ın daha önce üzerinde mutabakata varılmış bir ilkeyi bilerek ihlal etmesi gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.







RUMLARA HUKUK DERSİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na katıldı. Söyleşide Rum Büyükelçi'nin "Türkiye'nin Akdeniz'de hak ihlallerinde bulunduğu" iddialarına yanıt veren Çavuşoğlu, "Hangi kanunun Türk faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu belirttiğini merak ediyorum. Bu, yalnızca Rumlara ve AB'de Rumları destekleyen ülkelerin görüşüne göre. Kıbrıslı Türklerin de hidrokarbon kaynaklarda hakları olduğunu kabul ediyor musunuz? Lideriniz Anastasiadis kabul ediyor. Neden eşit gelir paylaşımı sağlamıyorsunuz? Kıbrıs Türklerinin istedikleri son derece adil. Bunları neden reddettiniz?" dedi.



BRATİSLAVA'DA ZİRVE

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bratislava'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. İstikşafi görüşmeler konusunda mutabık kaldıklarını bildiren Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de bir araya geldi.

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