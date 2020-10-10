Alaska’nın en şişman ayısı

Şişman Ayı Haftası için Alaska Park'ta düzenlenen oylamada, somon balığını çok seven hayvan, 11 tıknaz rakibini hezimete uğrattı. Karanlık kış aylarında birçok kişi kilodan uzak kalmakta zorlanır; fakat soğuk mevsimde vücut ağırlığının üçte biri kadarını kaybedenler de var. Ancak onlar için beden ölçüleri önemli ve ne kadar şişmansanız o kadar iyi. Neredeyse 8 erkek ağırlığında olduğu düşünülen bir ayı, Alaska'daki yıllık ağır sıklet mücadelesinde övgü topladı. Tıpkı ticari jet uçağı gibi adı "747" olan, somon balığıyla beslenen boz ayı, rakiplerini geride bırakıp en şişman ayı oldu. Independent Türkçe