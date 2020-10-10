Lübnan'da 500 aileye gıda yardımı

Lübnan'da yaşanan siyasal sorunlar ve ekonomik krize koronavirüs salgınının eklenmesi ardından Beyrut limanında yaşanan patlama ile ülke sosyal olarak zor günler geçiriyor.







Sadakataşı Derneği başlattığı yardım kampanyası ile ülke genelinde acil yardımlarını sürdürüyor. Bölgede bulunan Sadakataşı acil yardım ekibi Filistinli mültecilerin yaşadığı Beyrut Burj El Barajne, Trablus, Nahrul Barid, Beddavi, Beka, Arsal ve Ketermaye bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 700 aileye gıda kolisi, hijyen kolisi ve 25 kilo un dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca 500 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldı.











