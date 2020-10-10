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'da 500 aileye gıda yardımı

'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası bölge için başlatılan çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sadakataşı bölgeye 4. acil yardım ekibini göndererek ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda kumanyası, hijyen paketi, sebze, un ve kıyafet yardımları gerçekleştirdi. Dernek, Suriyeli ve Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara gıda kolisi, hijyen paketi, sebze, un ve kıyafet yardımları ulaştırdı.

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 10.10.2020 13:55 ABONE OL
Lübnan'da 500 aileye gıda yardımı

Lübnan'da yaşanan siyasal sorunlar ve ekonomik krize koronavirüs salgınının eklenmesi ardından Beyrut limanında yaşanan patlama ile ülke sosyal olarak zor günler geçiriyor.



Sadakataşı Derneği başlattığı yardım kampanyası ile ülke genelinde acil yardımlarını sürdürüyor. Bölgede bulunan Sadakataşı acil yardım ekibi Filistinli mültecilerin yaşadığı Beyrut Burj El Barajne, Trablus, Nahrul Barid, Beddavi, Beka, Arsal ve Ketermaye bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 700 aileye gıda kolisi, hijyen kolisi ve 25 kilo un dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca 500 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldı.





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Lübnan'da 500 aileye gıda yardımı
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