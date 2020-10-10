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kapıları kapattı

Giriş Tarihi: 10.10.2020 ABONE OL
Madrid kapıları kapattı
KOVİD-19 salgınında toplam vaka sayısı 36 milyon 754 bini geçti. 1 milyon 66 bin 860 kişi yaşamını yitirdi. 27 milyon 667 bin 833 kişi sağlığına kavuştu.
DSÖ: Avrupa'da ikinci dalganın gelmesiyle günlük vaka sayısında perşembe günü rekor artış yaşandı. Vakalarda 338 binden fazla artış oldu.
İspanya: Hükümet, vakalardaki yüksek artıştan dolayı yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetiminde bölgesel olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
Rusya: 12 bin 126 kişinin daha testi poizitif çıktı.
Avustralya: Kovid-19'dan iki gündür can kaybı yaşanmadı.
İngiltere: Pozitif vakaların yüzde 86'sı asemptomatik.
Çin: Küresel Covid- 19 aşısı dağıtım programı COVAX'a katıldı.
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Madrid kapıları kapattı
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