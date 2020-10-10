Madrid kapıları kapattı

KOVİDsalgınında toplam vaka sayısı 36 milyon 754 bini geçti. 1 milyon 66 bin 860 kişi yaşamını yitirdi. 27 milyon 667 bin 833 kişi sağlığına kavuştu.Avrupa'da ikinci dalganın gelmesiyle günlük vaka sayısında perşembe günü rekor artış yaşandı. Vakalarda 338 binden fazla artış oldu.Hükümet, vakalardaki yüksek artıştan dolayı yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetiminde bölgesel olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.Rusya: 12 bin 126 kişinin daha testi poizitif çıktı.Avustralya: Kovid-19'dan iki gündür can kaybı yaşanmadı.Pozitif vakaların yüzde 86'sı asemptomatik.üresel Covid- 19 aşısı dağıtım programı COVAX'a katıldı.