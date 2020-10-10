Madrid kapıları kapattı

KOVİD-19
salgınında toplam vaka sayısı 36 milyon 754 bini geçti. 1 milyon 66 bin 860 kişi yaşamını yitirdi. 27 milyon 667 bin 833 kişi sağlığına kavuştu.
DSÖ:
Avrupa'da ikinci dalganın gelmesiyle günlük vaka sayısında perşembe günü rekor artış yaşandı. Vakalarda 338 binden fazla artış oldu.
İspanya:
Hükümet, vakalardaki yüksek artıştan dolayı yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetiminde bölgesel olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
Rusya: 12 bin 126 kişinin daha testi poizitif çıktı.
Avustralya: Kovid-19'dan iki gündür can kaybı yaşanmadı.
İngiltere:
Pozitif vakaların yüzde 86'sı asemptomatik.
Çin: K
üresel Covid- 19 aşısı dağıtım programı COVAX'a katıldı.