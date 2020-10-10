Michigan Valisi’ni kaçıracaklardı

ABD'nin Michigan eyaletinde 6 kişi hakkında, Eyalet Valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırmak üzere plan yapmak suçlamasıyla dava açıldı. 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Partili Vali Whitmer'ı kaçırarak ses getirecek bir eylem yapmayı planlayan aşırı sağcı gruplarla bağlantılı 6 kişi, buluştukları eve düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerin ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanmasına karar verildi. FBI, elektronik takip ve grubun içine sızan ajanlar aracılığıyla yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin ağustos ve eylülde eylemi planlamak amacıyla toplantılar yaptığını tespit etti.