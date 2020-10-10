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Nobel , ’na verildi

Giriş Tarihi: 10.10.2020 ABONE OL
Nobel Barış Ödülü, Dünya Gıda Programı’na verildi
NOBEL Barış Ödülü, bu yıl açlıkla mücadele çabaları ve çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlaması nedeniyle Dünya Gıda Programı'na (WFP) verildi. Ödülün sahibi WFP'nin açlıkla mücadele çabaları, çatışmalardan etkilenen bölgelerde barış koşullarının iyileştirilmesine ve açlığın savaş ve çatışma silahı olarak kullanılmasını önleme çabalarında itici güç olarak hareket etmesi dolayısıyla bu ödüle layık görüldüğü bildirildi. WFP, 2019'da 88 ülkede açlık kurbanı olan 100 milyona yakın insana yardım sağladı.
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Nobel Barış Ödülü, Dünya Gıda Programı’na verildi
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