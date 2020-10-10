Pozitif vakaların yüzde 86’sında semptom görülmedi

İngıltere'de yapılan bir araştırma, test sonucu pozitif çıkanların yüzde 86'sının asemptomatik vaka olduğunu ortaya koydu. İngiltere'de 36 bin 61 kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonucu açıklandı. 26 Nisan-27 Haziran arasında İngiltere, Wales ve Kuzey İrlanda'da yapılan testlerden 115'inin pozitif çıktığı, belirti göstermeyen asemptomatik vakaların pozitif sonuçlarda büyük çoğunluğu oluşturduğu tespit edildi. Pozitif çıkanlardan sadece 16'sı testin yapıldığı gün semptom gösterirken, 99 kişide semptom gözlenmedi. Belirti gösteren 142 kişinin testinin negatif çıktığı da not edildi.