Rus muhalifin zehirlenmesi olayı ile ilgili son dakika gelişmesi: AB harekete geçiyor!

Fransa ve Almanya'nın başını çektiği bazı AB ülkeleri, Navalnıy'ın Rusya'da Novichok grubu askeri bir kimyasal maddeyle zehirlendiği gerekçesiyle bu ülkeye yaptırım uygulanmasını istiyor. Yaptırım konusu, AB ülkeleri dışişleri bakanlarını pazartesi günü Lüksemburg'da bir araya getirecek AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısında gündeme gelecek. Ancak üst düzey AB yetkilileri, toplantıya kadar teknik çalışmaların tamamlanamayacağı ve bu yönde bir karar alınması için yeterli zaman bulunmadığını belirtiyor.

Buna rağmen seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımların uygulanması için AB içinde prensipte siyasi uzlaşı bulunduğu belirtiliyor. Üst düzey bir AB yetkilisi, "Bazı kişiler ve belki bazı kuruluşlar Navalnıy olayı nedeniyle yaptırım listesine alınabilir. Henüz kesin bir liste bulunmuyor ama pazartesi günü siyasi bir anlaşmaya varılabilir." dedi.