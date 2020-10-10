Son dakika: Azerbaycan - Ermenistan çatışma hatında ateşkes başladı!

Son dakika haberine göre; Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 12 saatlik ateşkes başladı. İki ülke ateşkes süresince esirleri ve cenazeleri teslim edecek.

Son dakika... Karabağ'da 12 saatlik ateşkes başladı! Esir ve cenaze değişimi yapılacak | Video

Ateşkes kararı, Moskova'da yapılan zirveden çıkmıştı. Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ı ise, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan temsil etmişti.

Zirve sonrası, ateşkes bildirisini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov okumuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ermenistan, 27 Eylül 2020 sabahında Azerbaycan topraklarını heef aldı. Saldırılarda çok sayıda sivil şehit oldu, çok sayıda sivil de yaralandı. Sivillerin hedef alındığı saldırı bardağı taşıran son damla oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, orduya talimat vererek harekatı başlattı. Azerbaycan ordusu, Türkiye'den satın aldığı SİHA'lar ile Azerbaycan'ı sindirirken, karadan da obüsler ve top atışları ile büyük başarı elde etti.

Hezmiet sonrası Paşinyan, Fransa başta olmak üzere, Rusya ve Avrupa'yı ateşkes için yardıma çağırdı. Fransa dışında çok da bir karşılık bulamayan Ermenistan, taviz vermeye hazır olduğunu da açıkladı.

Azerbaycan kesinlikle bir ateşkese yanaşmazken, 30 yıllık işgali sonlandırmakta kararlı olduğunu defalarca duyurdu.

Türkiye, Azerbaycan'ın sahada ve masada her koşulda yanında olduğunu açıklarken, dün insani ateşkes gerçekleşti. Ateşkesin ardından Dışişlri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yalnızca Azerbaycan'ın kabul ettiği şartları kabul edeceği ve destekleyeceğini dünyaya duyurdu.