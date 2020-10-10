Son Dakika Haberi | Corona virüs insan derisinde ne kadar kalır? 15 saniye içerisinde yok etmek mümkün!

Otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının katı yüzeylerinden coronavirüs bulaşma oranı ne kadar? Yakın zamanda yapılan bir çalışma, başta bilim insanları olmak üzere tüm dünyanın gündemine oturdu. Türkiye'de de Bilim Kurulu üyeleri tarafından kamuoyu ile paylaşılan bu çalışmada, corona virüsün grip virüsünden daha uzun süre insan derisinin yüzeyinde kalabildiği aktarıldı. İşte, yapılan çalışmaya ilişkin detaylar…
Bu çalışmada, SARS-CoV-2'nin insan derisindeki stabilitesi (hayatta kalma süresi), damlacıklar ve temas yoluyla bulaşan bir virüs olan influenza virüsünün stabilitiesi ile karşılaştırıldı.
Corona virüsü ve grip virüsü, cilt yüzeylerinde diğer yüzeylere (paslanmaz çelik / cam / plastik) göre daha hızlı yok oluyor. Virüsün insan derisinin yüzeyinde hayatta kalma süresi, corona virüsünde 7.96-10.2 saat arası iken, grip virüsünde bu süre 1.65-2.00 saat olarak ölçülmüştü.
15 SANİYE İÇERİSİNDE ETKİSİZ HALE GETİREBİLİRSİNİZ
Etanol içeren dezenfektanlar ile 15 saniye içinde tamamen etkisiz hale getirilebiliyor. Her ne kadar grip virüsünden daha uzun bir süre insan cildinde kalabilse de, hijyen kurallarına dikkat edildiği takdirde kısa süre içerisinde etkisiz hale getirilebilir.
SARS-CoV ve Orta Doğu solunum sendromu olarak bilinen hastalığa neden olan (MERS-CoV) corona virüsünün özelliklerine ve yüzeyler üzerinde kalma süresine ilişkin çok sayıda çalışma, bu koronavirüslerin, influenza virüsü (grip) gibi virüslere kıyasla nispeten daha yüksek hayatta kalma özelliğine sahip olduğunu göstermektedir.
Ayrıca, SARS-CoV-2'nin çeşitli yüzeylerdeki stabilitesi yakın zamanda öğrenilmiş ve enfeksiyonun kontrolü ile ilgili temel bilgiler elde edilmişti. İnsan derisi yoluyla temas iletimi, SARS-CoV-2'nin yayılmasında önemli bir risk faktörü olarak kabul edilse de, elleri sabun ve suyla yıkamak, sabun olmayan yerde etanol içeren dezenfektan kullanmak bu riski ortadan kaldırıyor.