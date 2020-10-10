Son Dakika Haberi | Corona virüs insan derisinde ne kadar kalır? 15 saniye içerisinde yok etmek mümkün!

Otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının katı yüzeylerinden coronavirüs bulaşma oranı ne kadar? Yakın zamanda yapılan bir çalışma, başta bilim insanları olmak üzere tüm dünyanın gündemine oturdu. Türkiye'de de Bilim Kurulu üyeleri tarafından kamuoyu ile paylaşılan bu çalışmada, corona virüsün grip virüsünden daha uzun süre insan derisinin yüzeyinde kalabildiği aktarıldı. İşte, yapılan çalışmaya ilişkin detaylar…

Bu çalışmada, SARS-CoV-2'nin insan derisindeki stabilitesi (hayatta kalma süresi), damlacıklar ve temas yoluyla bulaşan bir virüs olan influenza virüsünün stabilitiesi ile karşılaştırıldı.