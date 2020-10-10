SON DAKİKA | Karabağ’da ateşkes başladı, cenazeler teslim ediliyor! İşte Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında son durum

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SON DAKİKA | Karabağ’da başladı, cenazeler teslim ediliyor! İşte çatışmalarında son durum

arasında devam eden çatışmalarda son dakika haberleri peş peşe geliyor. Önceki gün, ’nın görüşme teklifi hem Azerbaycan hem de Ermenistan tarafından kabul edilmiş ve iki ülkenin dışişleri bakanlarının Rusya’da görüşeceği bildirilmişti. Bugün öğle saatlerinde gelen son dakika haberine göre, Ermenistan ile Azerbaycan arasında 12 saatlik başladı. Acı kayıpların verildiği ve Ermenistan tarafından sivillerin katledildiği çatışmalarda son durum bu başlık altında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 12:04 Son Güncelleme: 10.10.2020 12:04 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Karabağ’da ateşkes başladı, cenazeler teslim ediliyor! Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında son durum

Ermensitan arasında devam eden çatışmalar, sorunun başladığı Sovyetler Birliği'nden bu yana en şiddetli şekilde gerçekleşiyor. 'ın sivillere yönelik saldırılarının ardından Azerbayacn'ın başlattığı askeri harekatta, işgal altındaki topraklar tek tek kurtarıldı. Yeniden gerçek hüviyetine kavuşan toprakları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev canlı yayın ile duyurdu. Peki, çatışmalarda son durum ne? İşte, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki şiddetli çatışmalar ile ilgili son dakika haberleri ve ateşkese ilişkin detaylar…

SON DAKİKA: ATEŞKES BAŞLADI! CENAZE VE ESİR DEĞİŞİMİ YAPILIYOR

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı.

Son Dakika Haberi | Karabağ’da ateşkes başladı, cenazeler teslim ediliyor! Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında son durum

'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya geldi.

Son Dakika Haberi: "Ermenistan çekilmezse Azerbaycan neferleri Karabağ'ı alacaktır" | Video

Rusya Dışişleri Bakanlığında 10 saatten fazla süren toplantı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak açıklamayı tek başına okudu.

Lavrov, "10 Ekim 2020'de (bugün) saat 12.00'dan itibaren insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ilan edildi." dedi.

Son Dakika Haberi | Karabağ’da ateşkes başladı, cenazeler teslim ediliyor! Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında son durum

rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışılacağını kaydeden Lavrov, ve 'ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla meselenin çözümü prensipleri temelinde, erken barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacağını bildirdi.

Ayrıca Lavrov, tarafların müzakere süreci formatının değişmediğini teyit ettiğini aktardı.

Son Dakika Haberi | Karabağ’da ateşkes başladı, cenazeler teslim ediliyor! Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında son durum

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKALMASI

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, ve arasında ilan edilen ateşkese ilişkin, "Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir" açıklaması yapıldı.

Son Dakika Haberi | Karabağ’da ateşkes başladı, cenazeler teslim ediliyor! Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında son durum

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ve arasında bugün yerel saatle saat 12.00'de yürürlüğe girmek üzere, cephe hattında ilan edildiği belirtildi. 27 Eylül'de başlayan silahlı çatışmalarda, Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kendi imkanları ve özgüveniyle geri alabileceğini Ermenistan ve tüm dünyaya gösterdiği belirtilerek, "Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri gelmiştir.

Son Dakika Haberi | Karabağ’da ateşkes başladı, cenazeler teslim ediliyor! Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında son durum

da son kez 'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir. İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir. Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir" denildi.

Son Dakika Haberi | Karabağ’da ateşkes başladı, cenazeler teslim ediliyor! Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında son durum

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Son Dakika Haberi | Karabağ’da ateşkes başladı, cenazeler teslim ediliyor! Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında son durum

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SON DAKİKA | Karabağ’da ateşkes başladı, cenazeler teslim ediliyor! İşte Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında son durum
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