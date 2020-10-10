SON DAKİKA | Karabağ’da ateşkes başladı, cenazeler teslim ediliyor! İşte Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında son durum

Azerbaycan Ermensitan arasında devam eden çatışmalar, sorunun başladığı Sovyetler Birliği'nden bu yana en şiddetli şekilde gerçekleşiyor. Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarının ardından Azerbayacn'ın başlattığı askeri harekatta, işgal altındaki topraklar tek tek kurtarıldı. Yeniden gerçek hüviyetine kavuşan toprakları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev canlı yayın ile duyurdu. Peki, çatışmalarda son durum ne? İşte, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki şiddetli çatışmalar ile ilgili son dakika haberleri ve ateşkese ilişkin detaylar…

SON DAKİKA: ATEŞKES BAŞLADI! CENAZE VE ESİR DEĞİŞİMİ YAPILIYOR

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı.