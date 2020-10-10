Son dakika: Kızının itirafları Fransa'yı karıştırdı! Macron toğun ağzında...

'Yasalarla ilgili Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ile tartışmak için Calais'den kalkıp Paris'e gittiğinden' söz ederek "Başka pek çok şeyin yanısıra, mağdurlara eşlik etme, hapishane reformu ve yeniden entegre olma süreci hakkında konuştuk" dedi.

'Elysee kuralları tarafından engellenmesine asla izin vermeyeceğini' vurgulayan Tiphaine Auziere, "Harekete geçerim ve daha sonra onları bilgilendiririm" ifadesini kullandı.

Kendisi 10 yaşındayken 17 yaşında olan Macron'a annesiyle çıkmaya başladığında 'UFO' ismini taktığını ve bu lakabı kullanmaya devam ettiğini aktaran Auziere, üvey babasının 'zenginlerin lideri' olarak anılmasının kendisini yaraladığını belirtti.