Son dakika: Kızının itirafları Fransa'yı karıştırdı! Macron toğun ağzında...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u dış politika, koronavirüs ile mücadele ve ekonomi politikalarıyla eleştiren muhalefet, bu kez de bakanlara tavsiyelerde bulunmasıyla gündeme gelen 42 yaşındaki Macron'un kendisinden 25 yaş büyük eşi Brigitte'in ilk evliliğinden olan üç çocuğunun en küçüğü üvey kızı Tiphaine Auziere'ye (36) tepki gösterdi.
Auziere, Fransız medyasından Paris Match dergisine verdiği röportajda, kabinedeki bakanlara hukuk, sosyal politikalara ilişkin tavisyelerde bulunduğunu kaydetti.
Calais kentinde yaşayan Macron'un Le Republique en March partisi için aktivistlik yapan 36 yaşındaki meslekten avukat üvey kızı Tiphaine'nin aile içi şiddetle mücadele, sınıfların kapatılması ve bir rüzgar çiftliğine karşı kampanya da dahil olmak üzere yerel sorunlarla mücadelede yer aldığı ifade edildi.
'Yasalarla ilgili Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ile tartışmak için Calais'den kalkıp Paris'e gittiğinden' söz ederek "Başka pek çok şeyin yanısıra, mağdurlara eşlik etme, hapishane reformu ve yeniden entegre olma süreci hakkında konuştuk" dedi.
'Elysee kuralları tarafından engellenmesine asla izin vermeyeceğini' vurgulayan Tiphaine Auziere, "Harekete geçerim ve daha sonra onları bilgilendiririm" ifadesini kullandı.
Kendisi 10 yaşındayken 17 yaşında olan Macron'a annesiyle çıkmaya başladığında 'UFO' ismini taktığını ve bu lakabı kullanmaya devam ettiğini aktaran Auziere, üvey babasının 'zenginlerin lideri' olarak anılmasının kendisini yaraladığını belirtti.
"MACRON'UN ÜVEY KIZI SİYASİ KARİYER PEŞİNDE"
Sosyalist Parti (PS), aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketi (LFI) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) partisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un üvey kızı Tiphaine Auziere'nin kabinedeki bakanlara tavsiyelerde bulunmasına tepki göstererek, "Macron'un kızı siyasi kariyer peşinde. Kabinenin Auziere'den ne gibi bir akıl alabilir" sözleriyle eleştirdi.