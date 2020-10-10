SON DAKİKA | Üniversite öğrencisi kıza defalarca tecavüz etti! Yurt odasında dehşet görüntüler...

Floridalı bir öğrenci, bir kıza defalarca tecavüz ettiği iddiasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jason O'Connell, 26 Eylül'de yaşanan cinsel şiddet suçlamalarıyla karşı karşıya. Her satırı korkunç olan olayın detayları, polis ifadelerinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı. Üniversiteli kız ve arkadaşları yaşadığı dehşeti anlattı.

Gainesville Polisi tutuklama raporuna göre üniversite öğrencisi O'Connell ve oda arkadaşları, mağdur kızı ve ev arkadaşlarını evlerine davet ettiler. Mağdur, polis nezaretinde verdiği ifadede, içki içme oyunu oynadıktan sonra ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu söyledi. Odadaki diğer kızlar da bunu doğrulayarak polise ifade verdiler. İşte, üniversite öğrencisinin tutuklandığı olaya ilişkin detaylar…