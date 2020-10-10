SON DAKİKA | Üniversite öğrencisi kıza defalarca tecavüz etti! Yurt odasında dehşet görüntüler...

Floridalı bir öğrenci, bir kıza defalarca tecavüz ettiği iddiasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jason O'Connell, 26 Eylül'de yaşanan cinsel şiddet suçlamalarıyla karşı karşıya. Her satırı korkunç olan olayın detayları, polis ifadelerinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı. Üniversiteli kız ve arkadaşları yaşadığı dehşeti anlattı.
Gainesville Polisi tutuklama raporuna göre üniversite öğrencisi O'Connell ve oda arkadaşları, mağdur kızı ve ev arkadaşlarını evlerine davet ettiler. Mağdur, polis nezaretinde verdiği ifadede, içki içme oyunu oynadıktan sonra ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu söyledi. Odadaki diğer kızlar da bunu doğrulayarak polise ifade verdiler. İşte, üniversite öğrencisinin tutuklandığı olaya ilişkin detaylar…
Polis, O'Connell onu öpmeye başladığında mağdurun kanepede kendine gelmeye çalıştığını söyledi. Bilincinin sürekli olarak gidip geldiğini söyledi.
Mağdur, sonunda O'Connell'in yatağına yattığını ama oraya nasıl geldiğini hatırlamadığını söyledi. Dehşet gecesi o andan itibaren başladı.
O'Connell tarafından birkaç tecavüze uğradığını söyleyen mağdur kız polise verdiği ifadede, O'Connell'den durmasını istediğini ve canının acıdığını defalarca söylediğini aktardı.
Tecavüz sanığı O'Connel'in, saldırı sırasında mağdur kızın ağzını kapattığı ve onu boğmaya çalıştığı tespit edildi.
Mağdur, boynunda onu boğduğu yerde kırmızı izler olduğunu, boğaz ağrısının olduğunu ve olaydan sonra iki gün boyunca acı çektiğini söyledi.
O'Connell'in 2019-2020 sezonu için Florida Üniversitesi kulüp hokey takımında oynadığı ortaya çıktı.
O'Connell, $50.000,00 'lık kefalet bedeli ile Alachua İlçe Hapishanesinde tutuklu bulunuyor.