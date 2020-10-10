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: Yurt odasında dehşet! Üniversite öğrencisi kıza defalarca etti…

Florida’dan dehşet verici bir geldi. Bir öğrenci evinde yaşanan olayda öğrenci yurdunda yaşayan bir tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddiaya göre, 3 erkek, tanıştıkları kızları öğrenci yurdundaki odalarına çağırdılar. Burada sarhoş olana kadar alkol içen öğrenciler, ayakta duramayacak kadar sarhoş oldular. O noktadan sonra yurda gelen üniversite öğrencisi kız ve ev arkadaşları dehşeti yaşadı. Polis, üniveristeli çocuğun video ve fotoğraflarını yayınladı. İşte, haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 10.10.2020 14:24 Son Güncelleme: 10.10.2020 15:00 ABONE OL
Son Dakika: Yurt odasında dehşet! Üniversite öğrencisi kıza defalarca tecavüz etti…

Floridalı bir öğrenci, bir kıza defalarca ettiği iddiasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jason O'Connell, 26 Eylül'de yaşanan şiddet suçlamalarıyla karşı karşıya. Her satırı korkunç olan olayın detayları, polis ifadelerinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı. kız ve arkadaşları yaşadığı dehşeti anlattı.

Gainesville Polisi tutuklama raporuna göre üniversite öğrencisi O'Connell ve oda arkadaşları, mağdur kızı ve ev arkadaşlarını evlerine davet ettiler. Mağdur, polis nezaretinde verdiği ifadede, içki içme oyunu oynadıktan sonra ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu söyledi. Odadaki diğer kızlar da bunu doğrulayarak polise ifade verdiler. İşte, üniversite öğrencisinin tutuklandığı olaya ilişkin detaylar…

Son Dakika: Yurt odasında dehşet! Üniversite öğrencisi kıza defalarca tecavüz etti…

Polis, O'Connell onu öpmeye başladığında mağdurun kanepede kendine gelmeye çalıştığını söyledi. Bilincinin sürekli olarak gidip geldiğini söyledi.

Mağdur, sonunda O'Connell'in yatağına yattığını ama oraya nasıl geldiğini hatırlamadığını söyledi. Dehşet gecesi o andan itibaren başladı.

Son Dakika: Yurt odasında dehşet! Üniversite öğrencisi kıza defalarca tecavüz etti…

O'Connell tarafından birkaç tecavüze uğradığını söyleyen mağdur kız polise verdiği ifadede, O'Connell'den durmasını istediğini ve canının acıdığını defalarca söylediğini aktardı.

sanığı O'Connel'in, saldırı sırasında mağdur kızın ağzını kapattığı ve onu boğmaya çalıştığı tespit edildi.

Mağdur, boynunda onu boğduğu yerde kırmızı izler olduğunu, boğaz ağrısının olduğunu ve olaydan sonra iki gün boyunca acı çektiğini söyledi.

Son Dakika: Yurt odasında dehşet! Üniversite öğrencisi kıza defalarca tecavüz etti…

O'Connell'in 2019-2020 sezonu için Florida Üniversitesi kulüp hokey takımında oynadığı ortaya çıktı.

O'Connell, $50.000,00 'lık kefalet bedeli ile Alachua İlçe Hapishanesinde tutuklu bulunuyor.

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Son Dakika: Yurt odasında dehşet! Üniversite öğrencisi kıza defalarca tecavüz etti…
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