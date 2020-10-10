‘Trump her nefesinde etrafa virüs saçıyor olabilir’

ABD Başkanı Donald Trump'ın hiçbir semptom göstermediği bildirilse de, Kovid-19 olup olmadığı ve Beyaz Saray personeline hastalık bulaştırma ihtimali bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor. Leicester Üniversitesi'nde solunum yolu hastalıkları uzmanı olan Fahri Doçent Dr. Julian Tang, "Eğer geçen cuma günü pozitif çıktıysa ve ertesi gün daha fazla semptom gösterdiyse hâlâ bulaşıcı olması ve her nefes alıp verişinde havaya virüs saçması muhtemel" dedi. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Trump'ın koronavirüse yakalanması üzerine, görevini yerine getirebilecek durumda olup olmadığına karar verecek bir komisyon kurulmasını öngören tasarı sunduklarını açıkladı.