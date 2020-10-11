Dünya genelinde Kovid- 19 salgınında toplam vaka sayısı 37 milyon 139 bini geçti. Virüs saptanan 27 milyon 912 bin 550 kişi ise sağlığına kavuştu.Günlük vaka sayısı 20 bini geçti.Son 24 saatte Brezilya'da 682, Arjantin'de 515, Meksika'da 411, Kolombiya'da 164 ve Peru'da 60 kişi daha öldü.926 kişi öldü. Vakalar 7 milyona dayandı.Günlük yeni vakalar 13 bine sıçradı.Toplam vaka sayısı 1 milyon 564 bini aştı.3 milyon göçmen ülkesine dönemiyor.