Dünya genelinde Kovid- 19 salgınında toplam vaka sayısı 37 milyon 139 bini geçti. Virüs saptanan 27 milyon 912 bin 550 kişi ise sağlığına kavuştu.
Fransa:
Günlük vaka sayısı 20 bini geçti.
Latin Amerika:
Son 24 saatte Brezilya'da 682, Arjantin'de 515, Meksika'da 411, Kolombiya'da 164 ve Peru'da 60 kişi daha öldü.
Hindistan:
926 kişi öldü. Vakalar 7 milyona dayandı.
Rusya:
Günlük yeni vakalar 13 bine sıçradı.
Afrika:
Toplam vaka sayısı 1 milyon 564 bini aştı.
BM:
3 milyon göçmen ülkesine dönemiyor.