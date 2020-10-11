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3 milyon ülkesine dönemiyor

Giriş Tarihi: 11.10.2020 ABONE OL
3 milyon göçmen ülkesine dönemiyor
Dünya genelinde Kovid- 19 salgınında toplam vaka sayısı 37 milyon 139 bini geçti. Virüs saptanan 27 milyon 912 bin 550 kişi ise sağlığına kavuştu.
Fransa: Günlük vaka sayısı 20 bini geçti.
Latin Amerika: Son 24 saatte Brezilya'da 682, Arjantin'de 515, Meksika'da 411, Kolombiya'da 164 ve Peru'da 60 kişi daha öldü.
Hindistan: 926 kişi öldü. Vakalar 7 milyona dayandı.
Rusya: Günlük yeni vakalar 13 bine sıçradı.
Afrika: Toplam vaka sayısı 1 milyon 564 bini aştı.
BM: 3 milyon göçmen ülkesine dönemiyor.
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3 milyon göçmen ülkesine dönemiyor
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