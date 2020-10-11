Son dakika: Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Mingeçevir kenti üzerinde uçuş gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi.
ERMENİSTAN'DAN HİDROELEKTRİK SANTRALİNE FÜZE SALDIRISI
Azerbaycan Başsavcılığı da Ermenistan ordusunun 04.00 civarında Mingeçevir'deki hidroelektrik santraline füze fırlattığını duyurdu.
Azerbaycan birliklerince havada vurularak imha edildiği aktarıldı.