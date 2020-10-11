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Son dakika: ordusu, 'a ait İHA'yı düşürdü

ordusunun 'a ait İHA'yı düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamada, bugün sabah saatlerinde Mingeçevir kenti üzerinde uçuş gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 09:03 Son Güncelleme: 11.10.2020 09:13 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Mingeçevir kenti üzerinde uçuş gerçekleştiren Ermenistan'a ait İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi.

ERMENİSTAN'DAN HİDROELEKTRİK SANTRALİNE FÜZE SALDIRISI

Azerbaycan Başsavcılığı da Ermenistan ordusunun 04.00 civarında Mingeçevir'deki hidroelektrik santraline füze fırlattığını duyurdu.

Azerbaycan birliklerince havada vurularak imha edildiği aktarıldı.

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Son dakika: Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
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