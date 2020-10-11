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Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, şimdi de 'da kendisini göstermeye başladı. Ülkede son 24 saatte 1575 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

AA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 01:33 ABONE OL
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı arttı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte vaka sayılarında artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 107 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Virüs kaynaklı ölüm sayısının 17 bin 780 olduğu ülkede, Kovid-19 vaka sayısı, 1575 artışla 692 bin 471'e ulaştı.

KORONA VİRÜSÜN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE

Bugüne kadar 4 milyon 407 bin 441 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 623 bin 765'i iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı arttı
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