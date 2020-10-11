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Libyalı heyetler arasındaki anayasal istişare toplantıları 'da başladı

Devlet Yüksek Konseyi ile 'in siyasi müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'ni temsil eden heyetler arasındaki anayasal istişare toplantıları start aldı. Bu kapsamda ilk toplantı 'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirildi.

AA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 21:58 ABONE OL
Libyalı heyetler arasındaki anayasal istişare toplantıları Mısır'da başladı

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Mısır İstihbarat Genel Müdürü Abbas Kamil, toplantıyla Libya krizine çözüm bulunmasının hedeflendiğini belirtti.

Libyalı taraflara anlaşmazlıkları bir tarafa bırakma çağrısı yapan Kamil, Mısır'ın Libya'da BM gözetiminde siyasi çözümden yana olduğunu vurguladı. Kamil, Libya'da siyasi sürece işlerlik kazandırılarak halkın istikrar özleminin yerine getirilmesi vaktinin geldiğini kaydetti.

DEVLET TAM ANLAMIYLA İŞTİRAK ETMELİ

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams ise toplantıdaki konuşmasında, Libya'da gerçek ve kapsamlı bir anayasanın devletin tam anlamıyla teşekkül etmesi için temel unsur olduğunu ifade etti. Williams, bugünkü toplantının, Libya'da siyasi sürece işlerlik kazandırmak ve istikrarı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

13 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Tunus'ta kasım ayı başında gerçekleştirilecek Libya Siyasi Diyalog Forumu öncesinde Libyalı heyetler arasında Kahire'de başlayan istişare toplantılarının 13 Ekim'e kadar sürmesi bekleniyor.

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Libyalı heyetler arasındaki anayasal istişare toplantıları Mısır'da başladı
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