Maraş’a Çanakkale modeli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Kapalı Maraş'ın açılmasının sevinci sürüyor. Binlerce insanın akın ettiği Kapalı Maraş, bölgenin eski halini de bilen Kıbrıslı Türkleri duygulandırdı. Eşsiz sahili yeniden gören Kıbrıslılar kendilerini mavi sulara bıraktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Bakanı Kutlu Evren, SABAH'a Kapalı Maraş'ın Çanakkale ve Çernobil örneğinde olduğu gibi "Dark turizm" olarak bilinen hüzün turizminde marka olabileceğini ifade etti. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Kapalı Maraş'ın açılmasının ekonomiye büyük katkı getireceğini söyledi ve "Bizim havada karada ve denizde haklarımız vardır bunun savunucusu da garantör her devletimiz Türkiye'dir" dedi. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, açılışın ülkenin geleceği için çok önemli bir mihenk taşı olacağını dile getirdi. Amcaoğlu, kapalı Maraş'ın açılmasının ülkenin geleceği için çok önemli bir mihenk taşı olacağını vurgulayarak, "Maraş'ın açılması hayatımda en çok beklediğim ama çoğu zaman olasılık görmediğim fakat şu an şehadet ettiğim bir atılım" değerlendirmesinde bulundu.BM Güvenlik Konseyi, KKTC'ye Maraş kararından geri adım atması çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan "Uluslararası toplum Kıbrıs Rum yönetiminin yanıltıcı propagandasını değil, Ada'daki gerçekleri dikkate almalı" şeklinde BMGK'ye cevap verildi. ANKARAMARAŞ bölgesinde 10 bin odalık 45 otel, 60 apartman tipi otel, 3 bin civarında ticari birim, 99 Rekreasyon Merkezi, 143 yönetim ofisi, 4 bin 649 konut, 21 banka ve çok sayıda tiyatro, sinema gibi kültür alanları mevcuttu. Eski haline dönme sürecinde mülkiyet hakları da gözetilecek. 300 Rum da otelleri ve evleri için başvurdu.