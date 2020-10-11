Son dakika görüntüleri: Ermenistan'ın 'Sözde' lideri askerlere 'Kaçmayın' diye yalvardı!

Azerbaycan ordusunun bozguna uğratması Ermenileri ateşkes için zorlamış ve Moskova'da görüşmeler yapılmıştı. Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Hadrut bölgesinden kaçarak savaşmak istemeyen Ermenistan askerlerine yalvararak, 'Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız' dediği görüntüler ortaya çıktı.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Ermenistan ordusu, Moskova'da yapılan görüşmeyle yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Ermenistan'ın saldırıları devam ederken, Azerbaycan ise Ermenistan işgalindeki bölgeleri kurtarmaya devam ediyor.

Azerbaycan ordusunun karşısında büyük bir hezimete uğrayan Ermenistan askerlerinin cepheden kaçan görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bunu takip eden olaylarda Ermenistan'ın, kaçan askerleri savaşta tutmak için kelepçelediği görüntüler infiale neden olmuştu.

Savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı | Video

ERMENİ ASKERLERE YALVARIYOR

Bugün gelen yeni görüntülerde sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Ermenistan askerlerine savaştan çekilmemeleri için yalvardığı görüüyor.

Gazeteci Ceyhun Aşirov'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Hadrut bölgesinden kaçan, savaşmak istemeyen Ermenistan askerlerine yalvararak, 'Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız' dediği görülüyor.