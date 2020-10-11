Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine ağır darbe! Azerbaycan'dan flaş paylaşım...

Son dakika haberi: Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine ağır darbe! 'dan flaş paylaşım...

Son dakika haberleri... hattında tansiyon düşmüyor. İlan edilen ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Ermenistan'ın alçak saldırılarına Azerbaycan ordusundan anında karşılık geldi. Edinilen son dakika habere göre; Ermenistan güçlerine ait savaşa hazır duruma getirildiği belirtilen uçaksavar füze sistemlerinin imha edildi. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 09:53 Son Güncelleme: 11.10.2020 10:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ağır darbe! Azerbaycan'dan flaş paylaşım...

- geriliminde tansiyon düşmüyor. Dün ilan edilen kararına rağmen Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını sürdürdü. Ermenistan gece saatlerinde Gence'yi hedef aldı. Şehit ve yaralıların olduğu alçak saldırılara Azerbaycan'dan karşılık geldi. Edinilen son dakika habere göre; Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca tüm saldırı girişimlerinin önlendiği belirtilirken, Azerbaycan ordusunun faaliyetleri sonucunda cephenin farklı yönlerinde 5 T-72 tankı, 6 D-20 ve D-30 obüsü, 5 mühimmat kamyonu, 11 başka araç, 3 BM-21 'Grad' roketatar, 5 2S1 'Gvozdika' kendinden tahrikli obüs, 8 savunma sistemi ve radar istasyonunun imha edildiği bildirildi.

Son dakika haberi: Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ağır darbe! Azerbaycan'dan flaş paylaşım...

Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca güçlerinden saldırı olduğu ve tüm cephe boyunca durumun gergin olduğu belirtildi.

ERMENİSTAN'DAN İNSANİ ATEŞKES İHLALİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, insani ateşkese uymayan Ermenistan güçleri birliklerinin, kayıp mevzilerini geri kazanmak için insan gücü ve askeri teçhizatı yoğunlaştırarak Hadrut ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde cepheye saldırmaya çalıştığı ifade edildi.


Son dakika haberi: Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ağır darbe! Azerbaycan'dan flaş paylaşım...

ERMENİ GÜÇLERİNE AĞIR DARBE

Gece boyunca tüm saldırı girişimlerinin önlendiği belirtilen açıklamada, ordusunun faaliyetleri sonucunda cephenin farklı yönlerinde 5 T-72 tankı, 6 D-20 ve D-30 obüsü, 5 mühimmat kamyonu, 11 başka araç, 3 BM-21 'Grad' roketatar, 5 2S1 'Gvozdika' kendinden tahrikli obüs, 8 savunma sistemi ve radar istasyonunun imha edildiği bildirildi. Ayrıca, operasyonlar sonucunda güçlerinin işgal ettiği topraklardaki ana güçlerinin ve stokların ciddi şekilde hasar gördüğü ve mühimmat ve yakıtının tükendiği belirtildi.


Son dakika haberi: Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ağır darbe! Azerbaycan'dan flaş paylaşım...

ERMENİ ASKERLER KAÇIYOR

Öte yandan, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu motorlu piyade alaylarının savaş mevkilerinden ayrılan askerlerin sayısının arttığı ifade edilen açıklamada, 1'inci motorlu tüfek alayı Komutan Yardımcısı Yarbay Artak Vanyan'ın da güçleri arasında hayatını kaybedenlerin arasında olduğu belirtildi.

Son dakika haberi: Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ağır darbe! Azerbaycan'dan flaş paylaşım...

AZERBAYCAN ORDUSUNDAN FLAŞ PAYLAŞIM

Savunma Bakanlığı, güçlerine ait savaşa hazır duruma getirildiği belirtilen uçaksavar füze sistemlerinin imha edilme anlarına ilişkin görüntü paylaştı.

Son dakika haberi | Azerbaycan'dan flaş paylaşım! Ermenistan güçlerine ait füze sistemlerinin vurulma anı kamerada | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine ağır darbe! Azerbaycan'dan flaş paylaşım...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA