Son dakika haberi: Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine ağır darbe! Azerbaycan'dan flaş paylaşım...

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde tansiyon düşmüyor. Dün ilan edilen ateşkes kararına rağmen Ermenistan sivillere yönelik saldırılarını sürdürdü. Ermenistan gece saatlerinde Gence'yi hedef aldı. Şehit ve yaralıların olduğu alçak saldırılara Azerbaycan'dan karşılık geldi. Edinilen son dakika habere göre; Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca tüm saldırı girişimlerinin önlendiği belirtilirken, Azerbaycan ordusunun faaliyetleri sonucunda cephenin farklı yönlerinde 5 T-72 tankı, 6 D-20 ve D-30 obüsü, 5 mühimmat kamyonu, 11 başka araç, 3 BM-21 'Grad' roketatar, 5 2S1 'Gvozdika' kendinden tahrikli obüs, 8 savunma sistemi ve radar istasyonunun imha edildiği bildirildi.
Azerbaycan Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ermenistan güçlerinden saldırı olduğu ve tüm cephe boyunca durumun gergin olduğu belirtildi.
ERMENİSTAN'DAN İNSANİ ATEŞKES İHLALİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, insani ateşkese uymayan Ermenistan güçleri birliklerinin, kayıp mevzilerini geri kazanmak için insan gücü ve askeri teçhizatı yoğunlaştırarak Hadrut ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde cepheye saldırmaya çalıştığı ifade edildi.
ERMENİ GÜÇLERİNE AĞIR DARBE
Gece boyunca tüm saldırı girişimlerinin önlendiği belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun faaliyetleri sonucunda cephenin farklı yönlerinde 5 T-72 tankı, 6 D-20 ve D-30 obüsü, 5 mühimmat kamyonu, 11 başka araç, 3 BM-21 'Grad' roketatar, 5 2S1 'Gvozdika' kendinden tahrikli obüs, 8 savunma sistemi ve radar istasyonunun imha edildiği bildirildi. Ayrıca, operasyonlar sonucunda Ermenistan güçlerinin işgal ettiği topraklardaki ana güçlerinin ve stokların ciddi şekilde hasar gördüğü ve mühimmat ve yakıtının tükendiği belirtildi.
ERMENİ ASKERLER KAÇIYOR
Öte yandan, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu motorlu piyade alaylarının savaş mevkilerinden ayrılan askerlerin sayısının arttığı ifade edilen açıklamada, 1'inci motorlu tüfek alayı Komutan Yardımcısı Yarbay Artak Vanyan'ın da Ermenistan güçleri arasında hayatını kaybedenlerin arasında olduğu belirtildi.
AZERBAYCAN ORDUSUNDAN FLAŞ PAYLAŞIM
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerine ait savaşa hazır duruma getirildiği belirtilen uçaksavar füze sistemlerinin imha edilme anlarına ilişkin görüntü paylaştı.
Son dakika haberi | Azerbaycan'dan flaş paylaşım! Ermenistan güçlerine ait füze sistemlerinin vurulma anı kamerada | Video