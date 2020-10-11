Son dakika haberi: Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine ağır darbe! Azerbaycan'dan flaş paylaşım...

Azerbaycan Savuma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ermenistan güçlerinden saldırı olduğu ve tüm cephe boyunca durumun gergin olduğu belirtildi.

ERMENİSTAN'DAN İNSANİ ATEŞKES İHLALİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, insani ateşkese uymayan Ermenistan güçleri birliklerinin, kayıp mevzilerini geri kazanmak için insan gücü ve askeri teçhizatı yoğunlaştırarak Hadrut ve Cebrail yönünde küçük gruplar halinde cepheye saldırmaya çalıştığı ifade edildi.



