Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Covid-19'a yakalanan Trump'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama! Doktoru kafaları karıştırdı

Son dakika haberi: 'a yakalanan Trump'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama! Doktoru kafaları karıştırdı

ABD Başkanı ve eşi Melania Trump 'a yakalanmıştı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Trump, Beyaz Saray’a geri döndü. Beyaz Saray'da maske takmadan destekçileri ile bir araya gelen Trump'ın doktorundan son dakika açıklama geldi.Trump'ın doktoru Conley, “ABD liderinde son 24 saatte yüksek ateş gibi hiçbir korona virüs semptomu görülmedi. Yaptığımız tıbbı testlerin sonuçlarına göre Trump’ın aktif olarak virüsü başkalarına bulaştırma riski yok" ifadelerini kullandı. Ancak Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama gelmedi

İHA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 11:44 Son Güncelleme: 11.10.2020 11:56 ABONE OL
Son dakika haberi: Covid-19'a yakalanan Trump'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama! Doktoru kafaları karıştırdı

Coronavirüse yakalanan ABD Başkanı 'ın sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklama geldi. Hastaneden çıktıktan sonra Beyaz Saray'da destekçileri ile bir araya gelen Trump'ın doktoru son dakika açıklamalarda bulundu. Trump'ın doktoru Trump'ın aktif olarak virüsü başkalarına bulaştırma riski yok" ifadelerini kullanmasında rağmen Beyaz Saray'dan Trump'ın artık korona virüsü bulaştırmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haberi: Covid-19'a yakalanan Trump'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama! Doktoru kafaları karıştırdı

MSAKESİ TAKMADAN DESTEKÇİLERİNE SESLENDİ

ABD Başkanı 'ın doktoru Sean Conley, korona virüse yakalanan Trump'ın iyileştiğini ve artık hastalığı bulaştırma riskinin bulunmadığını açıkladı.

Korona virüs tedavisi gören ve 6 Ekim'de hastaneden taburcu olan ABD Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'a geri döndü. Beyaz Saray'da kendisini destekleyenler ile bir araya gelen Trump, Beyaz Saray'ın balkonundan maske takmadan destekçilerine seslendi.

Son dakika haberi: Covid-19'a yakalanan Trump'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama! Doktoru kafaları karıştırdı

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA

Trump'ın doktoru Sean Conley Trump'ın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Conley, "ABD liderinde son 24 saatte yüksek ateş gibi hiçbir korona virüs semptomu görülmedi. Yaptığımız tıbbı testlerin sonuçlarına göre Trump'ın aktif olarak virüsü başkalarına bulaştırma riski yok" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Covid-19'a yakalanan Trump'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama! Doktoru kafaları karıştırdı

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Beyaz Saray Trump'ın artık korona virüsü bulaştırmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. ABD 7 milyon 94 bin 505 vaka ve 219 bin 282 can kaybı sayısıyla şu ana kadar korona virüsten dünyada en çok etkilenen ülke olmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Covid-19'a yakalanan Trump'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama! Doktoru kafaları karıştırdı

Öte yandan, ABD Başkanı 2 Ekim tarihinde kendisinin ve eşi Melania Trump'ın testlerinin pozitif çıktığını duyurmuş, ardından tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı. Trump, 6 Ekim'de ise hastaneden taburcu olmuş, Beyaz Saray'a geri dönmüştü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Covid-19'a yakalanan Trump'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama! Doktoru kafaları karıştırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA