Son dakika haberi: Covid-19'a yakalanan Trump'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama! Doktoru kafaları karıştırdı

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Beyaz Saray Trump'ın artık korona virüsü bulaştırmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. ABD 7 milyon 94 bin 505 vaka ve 219 bin 282 can kaybı sayısıyla şu ana kadar korona virüsten dünyada en çok etkilenen ülke olmaya devam ediyor.