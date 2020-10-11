Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan uluslararası kamuoyuna Ermenistan çağrısı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir.
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Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2020
Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor.
Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir. pic.twitter.com/XdkZJtK2BW