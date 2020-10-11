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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan uluslararası kamuoyuna çağrısı

Milli Savunma Bakanlığ'ndan , 'ın sivillere yönelik saldırısı sonrası uluslararası kamuoyuna son dakika çağrıda bulunuldu. Açıklamada, 'Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir' denildi.

Giriş Tarihi: 11.10.2020 11:15 Son Güncelleme: 11.10.2020 11:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan uluslararası kamuoyuna Ermenistan çağrısı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan, şimdi de ateşkesi ihlal ediyor. Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'a karşı sesini yükseltmelidir.

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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan uluslararası kamuoyuna Ermenistan çağrısı
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