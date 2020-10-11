Son dakika haberleri: Ermenistan'ın sivillere yönelik alçak saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

"HOCALI'DAN FARKI YOK, AYNI ANLARI DÜN GECE BİR DAHA YAŞADIM"

TRTHaber'in haberine göre; Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, son saldırıda karşılaştığı görüntüyü Hocalı katliamına benzetti:

"1992'de Hocalı'da yaptıklarından farkı yok. Biz onların sivillerine hiç ateş açmadık. Sivillerle bir sıkıntımız yok. Biz onlara bir insanlık koridoru da verdi. Uluslararası insani anlaşmaları hiçe sayan Ermeniler 12 saat bile beklemeden ateşkesi mahvettiler. Biz ilerliyorduk, yine de Ermenilere bir son şans verdik. Maalesef doğru değerlendiremediler. Gece yarası füze sesi ile uyandık. Çocukların yaralıların seslerini burada duyduk. Ben göçmenliği yaşadım, o olayları çocukken yaşadım. Aynı anları dün gece bir daha yaşadım."