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Son dakika... Rumlardan ’ye havai fişekli tahrik

Son dakika haberi... Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Derinya 'nda toplanan Rumlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () tarafına havai fişek atmaya çalıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 23:34 Son Güncelleme: 11.10.2020 23:39 ABONE OL
Rumlardan KKTC’ye havai fişekli tahrik

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Derinya 'nda toplanan Rumlar, havai fişekli eylem düzenledi. Eylemciler, yaktıkları hava fişekleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () tarafına atmaya çalıştı.

Rumlardan KKTC’ye havai fişekli tahrik

Göstericilerin attıkları havai fişeklerin Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki otluk alana düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgedeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu akşam saat 19.40 sıralarında, Derinya Bölgesi'nde Rum barikatı yakınlarında toplanan yaklaşık 100 kadar Rum eylemci, taşkınlık yaptıktan sonra havai fişek atarak, eylemlerine devam etmişlerdir.

Rumlardan KKTC’ye havai fişekli tahrik

Atılan havai fişeklerden iki tanesinin ara bölgeye düşmesi sonucu ara bölgedeki arazide yangın meydana geldi. Yangın ara bölgede halen devam ediyor. Derinya Kara Geçiş kapısında gerekli güvenlik önlemleri alışmıştır" denildi.

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Son dakika... Rumlardan KKTC’ye havai fişekli tahrik
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