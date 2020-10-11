Son dakika... Rumlardan KKTC’ye havai fişekli tahrik

Göstericilerin attıkları havai fişeklerin Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki otluk alana düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgedeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu akşam saat 19.40 sıralarında, Derinya Bölgesi'nde Rum barikatı yakınlarında toplanan yaklaşık 100 kadar Rum eylemci, taşkınlık yaptıktan sonra havai fişek atarak, eylemlerine devam etmişlerdir.