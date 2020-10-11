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Trump'tan 'a telefon

ABD Başkanı , Birleşik Arap Emirlikleri () Muhammed bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Sözcü Yardımcısı Judd Deere konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve açıklamada "Trump, İbrahim Anlaşması'nın imzalanması sürecindeki liderliği dolayısıyla Veliaht Prensi tebrik etti ve bölgedeki diğer ülkelerin de aynı yolu izlemesini teşvik etmesi için Veliaht Prense çağrıda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

AA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 23:10 Son Güncelleme: 11.10.2020 23:33 ABONE OL
Trump'tan BAE Veliaht Prensi El Nahyan'a telefon

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan'ı aradı. İki lider Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi.

İYİ DİLEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump ile El Nahyan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre El Nahyan, Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatması dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi, Trump ise El Nahyan'a iyi dilekleri için teşekkür etti.

ÇAĞRIDA BULUNDU

Kovid-19 salgınına ilişkin son durumun da ele alındığı bildirilen açıklamada, "Trump, İbrahim Anlaşması'nın imzalanması sürecindeki liderliği dolayısıyla Veliaht Prensi tebrik etti ve bölgedeki diğer ülkelerin de aynı yolu izlemesini teşvik etmesi için Veliaht Prense çağrıda bulundu." ifadesine yer verildi.

ABD HİMAYESİNDE İSRAİL İLE NORMALLEŞME DALGASI

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin ve 11 Eylül'de İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

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Trump'tan BAE Veliaht Prensi El Nahyan'a telefon
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