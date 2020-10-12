Alman hükümet sözcüsü Seibert: "Almanya ikinci dalganın başında"

"KARAR VERME ZAMANI"

Seibert, "Şimdi salgının artışına karşı başarılı bir şekilde karşı koyup koyamayacağımıza karar verme zamanıdır. Salgınla mücadele enfeksiyon zincirlerini takip etmekle mümkündür. Artışın devam etmesi veya düşüşe geçmesi aldığımız önlemlerin neticesini görmemiz için önemli bir göstergesidir. Bugün Başbakan korona kabinesiyle bir araya geldi. Çarşamba günü 16 eyaletin başbakanı ile bir araya gelerek durum değerlendirilmesi yapılacak" dedi.