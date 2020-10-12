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Alman hükümet sözcüsü Seibert: " ikinci dalganın başında"

'da korkusu başladı. Ülkede enfeksiyon sınırını aşan riskli bölge sayısı, son gelen bilgiye göre 32'ye yükseldi. Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte Almanya'da 2 bin 467 yeni korona enfeksiyona rastlandığını ve 6 kişinin öldüğünü bildirdi. Son verilere göre ise, korona virüs vak'a sayısının 325 bin 331'e yükseldiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı da 9 bin 621'e ulaştı. Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert, ülkenin salgının ikinci dalgasının başında olduğunu belirterek, salgınla mücadelenin önlem almakla mümkün olduğunu söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 17:05 Son Güncelleme: 12.10.2020 17:56 ABONE OL
Alman hükümet sözcüsü Seibert: Almanya ikinci dalganın başında

MERKEL TOPLANTI YAPTI

Başbakanı Angela Merkel, korona virüs salgınına ilişkin yetkililerle toplantı yaptı. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, hükümetin salgını ciddiye aldığını belirterek toplantıda korona vak'alarındaki artışı durdurabilmek için alınacak önlemlerin ele alındığını söyledi.

Alman hükümet sözcüsü Seibert: Almanya ikinci dalganın başında

"İKİNCİ DALGANIN BAŞINDAYIZ"

'nın salgının ikinci dalgasının başında olduğunu belirten Sözcü, salgınla mücadelenin önlem almakla mümkün olduğunu ifade etti.

Alman hükümet sözcüsü Seibert: Almanya ikinci dalganın başında

"KARAR VERME ZAMANI"

Seibert, "Şimdi salgının artışına karşı başarılı bir şekilde karşı koyup koyamayacağımıza karar verme zamanıdır. Salgınla mücadele enfeksiyon zincirlerini takip etmekle mümkündür. Artışın devam etmesi veya düşüşe geçmesi aldığımız önlemlerin neticesini görmemiz için önemli bir göstergesidir. Bugün Başbakan korona kabinesiyle bir araya geldi. Çarşamba günü 16 eyaletin başbakanı ile bir araya gelerek durum değerlendirilmesi yapılacak" dedi.

Alman hükümet sözcüsü Seibert: Almanya ikinci dalganın başında

RİSKLİ BÖLGE SAYISI YÜKSELDİ

'da enfeksiyon sınırını aşan riskli bölge sayısı 32'ye yükseldi.

Alman hükümet sözcüsü Seibert: Almanya ikinci dalganın başında

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 10 BİNE YAKLAŞTI

Robert Koch Enstitüsü'ne göre, son 24 saatte 'da 2 bin 467 yeni korona enfeksiyona rastlandığı ve 6 kişinin öldüğü bildirildi. Son verilere göre korona virüs vak'a sayısının 325 bin 331'e yükseldiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 621'e ulaştı.

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Alman hükümet sözcüsü Seibert: "Almanya ikinci dalganın başında"
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