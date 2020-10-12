Çekirge istilası ile ilgili son dakika haberi! Akın akın geliyorlar... BM rapor ile uyardı!

Geçtiğimiz yıldan bu yana Afrika'da baş gösteren çekirge istilaları ciddi bir artış gösterdi. Somali ve Etiyopya'daki çekirge sürüleri rüzgâr nedeniyle sürüklenmeye devam ediyor. Birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü kasım ayı için çarpıcı bir uyarıda bulundu. İşte, yayınlanan rapora ilişkin detaylar ve çekirge istilasında son durum...

SON DAKİKA: İKİNCİ ÇEKİRGE İSTİLASI KAPIDA!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afrika ülkesi Kenya'nın kasım ayında ikinci çekirge istilasına maruz kalabileceği uyarısı yaptı.