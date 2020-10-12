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ile ilgili ! Akın akın geliyorlar... rapor ile uyardı!

tehdidi ile ilgili ! İklim değişikliği nedeniyle Afrika Boynuzu'nda esen rüzgârlar dönem dönem şiddetini arttırıyor. Geçtiğimiz yılın sonları ve Ocak ayında sık sık gündeme gelen çekirge istilaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan raporda da çekirge istilası tehlikesine dikkat çekilirken Tehdit altındaki ülkelerde paylaşıldı. İşte, FAO tarafından paylaşılan o rapor ve çekirgelerin göçünde son durum...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 15:08 Son Güncelleme: 12.10.2020 15:27 ABONE OL
Çekirge istilası ile ilgili son dakika haberi! Akın akın geliyorlar... BM rapor ile uyardı!

Geçtiğimiz yıldan bu yana Afrika'da baş gösteren çekirge istilaları ciddi bir artış gösterdi. Somali ve Etiyopya'daki çekirge sürüleri rüzgâr nedeniyle sürüklenmeye devam ediyor. Birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü kasım ayı için çarpıcı bir uyarıda bulundu. İşte, yayınlanan rapora ilişkin detaylar ve çekirge istilasında son durum...

SON DAKİKA: İKİNCİ ÇEKİRGE İSTİLASI KAPIDA!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afrika ülkesi Kenya'nın kasım ayında ikinci çekirge istilasına maruz kalabileceği uyarısı yaptı.

Çekirge istilası ile ilgili son dakika haberi! Akın akın geliyorlar... BM rapor ile uyardı!

FAO tarafından yayımlanan "Çöl Çekirge Bülteni" raporuna göre, Kenya'nın kuzey komşusu Somali ve Etiyopya'daki çekirge sürüleri, güneye doğru ikinci bir göç dalgası oluşturabilir.

Çekirge istilası ile ilgili son dakika haberi! Akın akın geliyorlar... BM rapor ile uyardı!

Raporda, "Afrika Boynuzu'nda esen rüzgarlar Yemen, Etiyopya ve Somali'den yeni bir çekirge göçü dalgasının Kenya'ya gelmesine neden olabilir." ifadelerine yer verildi.

Çekirge istilası ile ilgili son dakika haberi! Akın akın geliyorlar... BM rapor ile uyardı!

Raporda, çekirge sürülerinin Kenya'ya ulaşması durumunda en fazla Mandera, Marsabit, Garissa, Isiolo, Samburu, Meru ve Laikipia bölgelerini etkileyebileceği kaydedildi.

Çekirge istilası ile ilgili son dakika haberi! Akın akın geliyorlar... BM rapor ile uyardı!

Doğu Afrika'da her gün 150 kilometre yol katedebilen ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, yerel halkta paniğe neden oluyor.

Çekirge istilası ile ilgili son dakika haberi! Akın akın geliyorlar... BM rapor ile uyardı!

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge istilası ile ilgili son dakika haberi! Akın akın geliyorlar... BM rapor ile uyardı!

Çekirge sürüleri bu yılın başında Kenya'nın kuzeyinde etkili olmuş ve tarım alanlarını istila etmeleri nedeniyle bölge halkı açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Çekirge istilası ile ilgili son dakika haberi! Akın akın geliyorlar... BM rapor ile uyardı!

, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceği uyarısı yapmış ve Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya'da durumun kritik olduğunu açıklamıştı.

Çekirge istilası ile ilgili son dakika haberi! Akın akın geliyorlar... BM rapor ile uyardı!

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Çekirge istilası ile ilgili son dakika haberi! Akın akın geliyorlar... BM rapor ile uyardı!

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Çekirge istilası ile ilgili son dakika haberi! Akın akın geliyorlar... BM rapor ile uyardı!
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