İtalya’da kısıtlamalara isyan: Özgürlüğümüzü istiyoruz!

COVID-19 salgınında toplam vaka sayısı 37 milyon 475 bini geçti. Ölü sayısı 1 milyon 78 bin 9 kişiye ulaşırken tedavisi devam eden 8 milyon 281 bin 185 vaka bulunuyor.ABD'de 7 milyon 945 bin 505 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 219 bin 282 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 666 kişinin öldüğü ABD'de günlük vaka sayısı yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez 3 gün üst üste 50 binin üzerine çıktı.Son 24 saatte Hindistan'da 921, Rusya'da 197, Meksika'da 135, Belçika'da 24, Ukrayna'da 84, Endonezya'da 79, Pakistan'da 12, Polonya'da 32, Bolivya'da ise 30 kişi hayatını kaybetti. Rusya'dan yeni rekor... Son 24 saatte 12 bin 846 kişi daha hastalandı. 197 kişi öldü.Salgın nedeniyle toplam 36 bin kişinin öldüğü italya'nın başkenti Roma'da çok sayıda kişi, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle aldığı tedbirleri ve salgın döneminde izlenen mali politikaları protesto etti. San Giovanni Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerindeki "Özgürlüğümüzü istiyoruz" yazılı dövizlerle, İtalya ve Avrupa Birliği karşıtı bayraklarla protesto mitingi yaptı.