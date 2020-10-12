Kim Kardashian skandallarına bir yenisini daha ekledi! Çocuk,kadın yaşlı demeden sivilleri katleden Ermenistan'a bağış...

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi sürüyor. Ermenistan ateşkese rağmen sivilleri hedef alıyor. Kara propogandalarıyla dünya kamuoyunu etkilemeye çalışan Ermenistan, Azerbaycan topraklarındaki işgalini hiçe sayarak saldırıya uğradığını iddia ediyor.
Ermeni asllı reality şov yıldızı Kim Kardashian da, Ermenistan'ın işlediği insanlık suçunu görmezden gelerek kara propogandaya maddi ve manevi destek veriyor.
SİVİLLERİ KATLEDEN ERMENİSTAN'A BAĞIŞ
Ermenistan'ın Azerbaycan tarafından saldırıya uğradığı iftirası ile gündeme gelen Kim Kardashian, Ermenistan Fonu'na 1 milyon dolar bağış yaptı.
SKANDAL SÖZLER
Takipçilerine de bağış çağrısında bulunan Kim Kardashian sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoda, "Ermenistan Fonu'nu desteklemeye yönelik yürütülen uluslararası çabaların bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.
ÇOCUK, KADIN, YAŞLI DEMEDEN SİVİLLERİ KATLEDEN ERMENİSTAN'I ÖVDÜ
Aklım ve dualarım oradaki cesur adam, kadın ve çocuklarla. Mesafelerle ayrılsak da sınırların bizim için bir engel olamayacağını ve tüm dünyada hep birlikte tek bir Ermeni ulusu olduğumuzu herkesin hatırlamasını istiyorum."