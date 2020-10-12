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Haberler Dünya Haberleri Kim Kardashian skandallarına bir yenisini daha ekledi! Çocuk,kadın yaşlı demeden sivilleri katleden Ermenistan'a bağış...

skandallarına bir yenisini daha ekledi! Çocuk,kadın yaşlı demeden sivilleri katleden 'a bağış...

Azerbaycan- sınırındaki çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı küstah paylaşımla tepki çeken Ermeni asıllı , skandallarına bir yenisini daha ekledi. 'ı işgal eden ve çocuki kadın yaşlı ayırt etmeden sivilleri hedef alan Ermenistan'a bağışta bulundu.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 17:08 Son Güncelleme: 12.10.2020 17:09 ABONE OL
Kim Kardashian skandallarına bir yenisini daha ekledi! Çocuk,kadın yaşlı demeden sivilleri katleden Ermenistan'a bağış...

Azerbaycan ile işgalci arasındaki gerilimi sürüyor. Ermenistan ateşkese rağmen sivilleri hedef alıyor. Kara propogandalarıyla dünya kamuoyunu etkilemeye çalışan Ermenistan, Azerbaycan topraklarındaki işgalini hiçe sayarak saldırıya uğradığını iddia ediyor.

Ermeni asllı reality şov yıldızı da, Ermenistan'ın işlediği insanlık suçunu görmezden gelerek kara propogandaya maddi ve manevi destek veriyor.

Kim Kardashian skandallarına bir yenisini daha ekledi! Çocuk,kadın yaşlı demeden sivilleri katleden Ermenistan'a bağış...

SİVİLLERİ KATLEDEN ERMENİSTAN'A BAĞIŞ

'ın Azerbaycan tarafından saldırıya uğradığı iftirası ile gündeme gelen , Ermenistan Fonu'na 1 milyon dolar bağış yaptı.

SKANDAL SÖZLER

Takipçilerine de bağış çağrısında bulunan Kim Kardashian sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoda, "Ermenistan Fonu'nu desteklemeye yönelik yürütülen uluslararası çabaların bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.

Kim Kardashian skandallarına bir yenisini daha ekledi! Çocuk,kadın yaşlı demeden sivilleri katleden Ermenistan'a bağış...

ÇOCUK, KADIN, YAŞLI DEMEDEN SİVİLLERİ KATLEDEN ERMENİSTAN'I ÖVDÜ

Aklım ve dualarım oradaki cesur adam, kadın ve çocuklarla. Mesafelerle ayrılsak da sınırların bizim için bir engel olamayacağını ve tüm dünyada hep birlikte tek bir Ermeni ulusu olduğumuzu herkesin hatırlamasını istiyorum."

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Kim Kardashian skandallarına bir yenisini daha ekledi! Çocuk,kadın yaşlı demeden sivilleri katleden Ermenistan'a bağış...
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