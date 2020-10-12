Kim Kardashian skandallarına bir yenisini daha ekledi! Çocuk,kadın yaşlı demeden sivilleri katleden Ermenistan'a bağış...

ÇOCUK, KADIN, YAŞLI DEMEDEN SİVİLLERİ KATLEDEN ERMENİSTAN'I ÖVDÜ

Aklım ve dualarım oradaki cesur adam, kadın ve çocuklarla. Mesafelerle ayrılsak da sınırların bizim için bir engel olamayacağını ve tüm dünyada hep birlikte tek bir Ermeni ulusu olduğumuzu herkesin hatırlamasını istiyorum."