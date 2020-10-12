KKTC’nin seçimi 18 Ekim’e kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), cumhurbaşkanı seçimi için dün sandık başındaydı. Kayıtlı 198 bin 867 seçmenin bulunduğu KKTC'deki 738 sandıkta, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görevlendirdiği 2 bin 658 kişi görev yaptı. Vatandaşlar, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oylarını kullandı. Seçmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve eldiven kullanarak oy kullandığı görüldü. Görevliler, seçmenlere dezenfektan kullanmaları uyarısında da bulundu.1974'ten bu yana 10'uncu kez yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarıştı. Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin adayı olarak yarışa katıldı.Bayrak Radyo Televizyonu'nun (BRT) aktardığı resmi olmayan YSK verilerine göre, saat 18.00'de oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından başlayan sayımda sandıkların 98.64'ü açıldı. 11 adayın hiçbiri yüzde 50'nin üzerinde oy elde edemedi. Bu nedenle yüzde 32.34 oy alan Tatar ile yüzde 29.84 ile ikinci sıraya yerleşen Akıncı, 18 Ekim'de yapılacak ikinci turda yarışacak.Tatar, oy sayımının tamamlanmasının ardından UBP Lefkoşa İlçe Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Tatar, "Bu önemli yarışta yüzde 33'e yakın bir oy oranıyla UBP bir zafer elde etmiştir" dedi. Türkiye ile iyi ilişkiler geliştiren, dünyaya Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını her koşulda anlatabilen, halkın temsilcisi olarak saraya gideceğini vurgulayan Tatar, "Bir hafta daha örgütlerimizi toparlayarak, yapacağımız sandık çalışmalarıyla inanıyorum ki 18 Ekim'de gerçek zafer bizlerin olacaktır" diye konuştu.