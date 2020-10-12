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'da silahlı çetelerin rehin aldığı 26 kişi kurtarıldı

ülkesi 'nın kuzeyinde silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 26 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

AA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 01:36 ABONE OL
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 26 kişi kurtarıldı

Savunma Bakanlığı Operasyonlar Sözcü Vekili Benard Onyeuko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Katsina, Zamfara ve Kebbi eyaletlerinde silahlı çete üyelerine yönelik "Sanity Sahel" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda silahlı çetelerin rehin aldığı 7'si kadın 26 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda silahlı 3 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Benard Onyeuko, çok sayıda silahlı çete üyesinin yaralı kaçtığını ve önemli sayıda mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldıklarına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

KADUNA EYALETİNDE 12 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Ulusal basındaki haberlere göre, Kaduna eyaletine bağlı Kidandan ve Kadai köylerini basan silahlı kişiler etrafa rastgele ateş etti.

Saldırıda 12 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı ve çok sayıda kişi de kaçırıldı.

Ülkede hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını ve hayvanlarını çalmaya çalıştığını öne sürüyor.

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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 26 kişi kurtarıldı
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