Rusya'da 18 yaşındaki genç sinir krizi geçirdi: 4 ölü, 3 yaralı

Rusya'nın Nijni Novgorod şehrine bağlı Bor köyünde yaşayan 18 yaşındaki Daniil Monakhov, cinnet getirerek adeta etrafına dehşet saçtı. Monakhov, evde büyükannesiyle tartıştı.

POMPALI TÜFEKLE BÜYÜKANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Tartışma bir anda büyüdü ve kavgaya dönüştü. Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki Daniil Monakhov, yaşlı kadını pompalı tüfekle öldürdü.

OTOBÜS DURAĞINDA BEKLEYEN 3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ DE YARALANDI

Ardından yanına aldığı 50 mermi ile dışarıya çıkan Monakhov, köydeki otobüs durağında bekleyen kişilere rastgele ateş açtı. Monakhov'un açtığı ateş sonucu durakta bekleyen 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

18 YAŞINDAKİ GENÇ ARANIYOR



Monakhov ise olayın ardından kayıplara karıştı. Saldırgan gencin yakalanması için polis geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgedeki tüm yollar kapatılırken, arama timleri kuruldu. Monakhov'u arama çalışmaları devam ediyor.

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