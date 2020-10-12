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Son dakika: 7 ülkeden 'a "uçtan uca şifreleme" eleştirisi! Pedofili ve terör örgütlerine karşı...

'un yeni mesaj şifreleme sisteminin terör örgütleri ve pedofililere rahat bir ortam sağlayacağını savunan ABD ve başta olmak üzere 7 ülke sosyal paylaşım sitesine tepki gösterdi. Güvenlik için bir arka kapı sağlanarak bu tehditlerin önlenmesini talep eden ortak bir bildiri yayınladı.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 17:02 ABONE OL
Son dakika: 7 ülkeden Facebook'a uçtan uca şifreleme eleştirisi! Pedofili ve terör örgütlerine karşı...

ile ilgili 7 farklı ülkeden son dakika haberi geldi. Popüler uygulamalar birer birer gizlilik ayarlarında yeniliğe gidiyor. WhatsApp'ın ardından Facebook da uçtan uça şifreleme sistemini kullanmaya başladı. Facebook'un uçtan uca şifreleme uygulamasına ABD, , Yeni Zelanda ve Kanada'nın ardından Japonya ve Hindistan'dan da eleştiri geldi. 7 ülke Facebook'un yeni mesaj şifreleme sisteminin terör örgütleri dahil pedofililere rahat bir ortam sağlayacağını savundu. Facebook ise eleştiride bulunan ülkelere milyarlarca insanın mahremiyetini korumayı amaçladığını kaydetti.

Son dakika: 7 ülkeden Facebook'a uçtan uca şifreleme eleştirisi! Pedofili ve terör örgütlerine karşı...

ORTAK BİLDİRİ YAYINLANDI

'u eleştiren 7 ülke sosyal paylaşım sitesinin şifreli mesajlara erişim sağlamak için güvenlik hizmetlerinin kullanması için bir arka kapı sağlamasını talep eden ortak bir bildiri yayınladı.

Son dakika: 7 ülkeden Facebook'a uçtan uca şifreleme eleştirisi! Pedofili ve terör örgütlerine karşı...

Açıklamada, "Teknoloji şirketleri, şifrelenmiş ürün ve hizmetlerinin tasarımına, uygun yasal yetkilerle hareket eden hükümetlerin okunabilir ve kullanılabilir bir formatta verilere erişebileceği mekanizmaları dahil etmelidir" denildi.

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Son dakika: 7 ülkeden Facebook'a "uçtan uca şifreleme" eleştirisi! Pedofili ve terör örgütlerine karşı...
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