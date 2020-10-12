Son dakika: 7 ülkeden Facebook'a "uçtan uca şifreleme" eleştirisi! Pedofili ve terör örgütlerine karşı...

Facebook ile ilgili 7 farklı ülkeden son dakika haberi geldi. Popüler uygulamalar birer birer gizlilik ayarlarında yeniliğe gidiyor. WhatsApp'ın ardından Facebook da uçtan uça şifreleme sistemini kullanmaya başladı. Facebook'un uçtan uca şifreleme uygulamasına ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Kanada'nın ardından Japonya ve Hindistan'dan da eleştiri geldi. 7 ülke Facebook'un yeni mesaj şifreleme sisteminin terör örgütleri dahil pedofililere rahat bir ortam sağlayacağını savundu. Facebook ise eleştiride bulunan ülkelere milyarlarca insanın mahremiyetini korumayı amaçladığını kaydetti.