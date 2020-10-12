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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan bilim insanlarını kızdıracak sözler! İyileşir iyileşmez ortalığı karıştırdı...

: Başkanı 'tan bilim insanlarını kızdıracak sözler! İyileşir iyileşmez ortalığı karıştırdı...

haberi: Başkanı , koronavirüsü atlatır atlatmaz sözleri ile yine dünyanın gündemine oturdu. Bir canlı yayın programına konuk olan Trump, bağışıklık ile ilgili kesin ifadeler kullandı. Trump, mitinglerine kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Trump, bağışıklık ile ilgili sözlerini Twitter'dan da sürdürdü. Trump'ın, paylaşımı bir kez daha Twitter engeline takıldı, paylaşım bilimsel ilkelere aykırı olduğu gerekçesi ile silindi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

AA
SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 12.10.2020 07:57 Son Güncelleme: 12.10.2020 08:04 ABONE OL
Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan bilim insanlarını kızdıracak sözler! İyileşir iyileşmez ortalığı karıştırdı...

Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından virüsten tamamen kurtulduğunu, kampanya faaliyetleri için kendini hazır hissettiğini açıkladı.

Bugün Amerikan Fox haber kanalına konuşan Trump, "Bir kez atlattığınız zaman bağışıklık kazanıyorsunuz. Ben bağışıklık kazandım. Belki kısa bir süre için belki uzun bir süre için. Başkan'ın sağlığı çok iyi" ifadesini kullandı.

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan bilim insanlarını kızdıracak sözler! İyileşir iyileşmez ortalığı karıştırdı...

TWİTTER YİNE SİLDİ

Benzer bir mesajı Twitter üzerinden veren Trump'ın "bağışıklık" tweet'i ise Twitter tarafından gizlendi.

Twitter Trump'ın bu mesajına "Bu tweet, Covid 19'la ilgili yanıltıcı ve potansiyel olarak zararlı bilgilerin yayılmasına ilişkin Twitter kurallarını ihlal etmektedir. Bununla birlikte Twitter, mesajın erişilebilir olmasının, kamuoyunun çıkarına olabileceğine karar vermiştir" uyarısı koydu.

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan bilim insanlarını kızdıracak sözler! İyileşir iyileşmez ortalığı karıştırdı...

SEÇİM ÇALIŞMALARINA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Başkanı Trump, televizyon programında, "virüs bulaştırıcı olup olmadığı" konusuna bir açıklık getirmezken, seçim kampanyası çalışmalarına hazır olduğu mesajını verdi.

Trump'ın pazartesi günü seçim mitingi için Florida'ya gitmesi, takip eden günlerde de her gün en az 1 veya 2 etkinlikte seçmenleri ile buluşması bekleniyor.

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan bilim insanlarını kızdıracak sözler! İyileşir iyileşmez ortalığı karıştırdı...

, Kovid-19'a yakalanmasının ardından ilk kez dün halka açık bir etkinliğe katılarak, yüzlerce Amerikalıya hitap etmişti.

Trump Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte ülkenin farklı yerlerinden gelen destekçileri ile buluşurken, Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise Başkanı'nın Kovid19'a ilişkin negatif test raporu alıp almadığı konusuna değinilmemişti.

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan bilim insanlarını kızdıracak sözler! İyileşir iyileşmez ortalığı karıştırdı...

1 Ekim Perşembe gününü 2 Ekim Cuma gününü bağlayan gece yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Trump, cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde 3 gece kaldıktan sonra pazartesi günü taburcu edilmişti.

Tedavisine Beyaz Saray'daki konutunda devam edilen 'ın doktoru Sean Conley, yaptığı son açıklamada, "Cumartesi günü, Başkan'a Kovid-19 tanısı konulalı 10 gün olacak. Sağlık ekibinin uyguladığı ileri seviyeli tanıların ilerlemesine baktığım zaman, cumartesi günü Başkan'ın güvenli bir biçimde kamusal işlerine dönmesini bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

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Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan bilim insanlarını kızdıracak sözler! İyileşir iyileşmez ortalığı karıştırdı...
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