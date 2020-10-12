Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'tan bilim insanlarını kızdıracak sözler! İyileşir iyileşmez ortalığı karıştırdı...

SEÇİM ÇALIŞMALARINA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

ABD Başkanı Trump, televizyon programında, "virüs bulaştırıcı olup olmadığı" konusuna bir açıklık getirmezken, seçim kampanyası çalışmalarına hazır olduğu mesajını verdi.

Trump'ın pazartesi günü seçim mitingi için Florida'ya gitmesi, takip eden günlerde de her gün en az 1 veya 2 etkinlikte seçmenleri ile buluşması bekleniyor.