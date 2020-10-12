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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı! 'ninde katılmasını istiyoruz

Son dakika haberine göre: , ile görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini ancak ’nin de görüşmelere katılmasını istediklerini söyledi. dedi

Giriş Tarihi: 12.10.2020 13:41 Son Güncelleme: 12.10.2020 14:08 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı! Türkiye'ninde katılmasını istiyoruz
Son dakika haberine göre: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini ancak Türkiye'nin de görüşmelere katılmasını istediklerini söyledi. dedi

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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı! Türkiye'ninde katılmasını istiyoruz
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