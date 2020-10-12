Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı! Türkiye'ninde katılmasını istiyoruz

Son dakika haberine göre: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini ancak Türkiye’nin de görüşmelere katılmasını istediklerini söyledi. dedi Son dakika haberine göre: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini ancak Türkiye'nin de görüşmelere katılmasını istediklerini söyledi. dedi Ayrıntılar Geliyor... Tufanbeyli’ye dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı Ermenistan birlikleri Goranboy, Terter ve Ağdam’a saldırdı Son dakika haberi: Dünya Ermenistan'ın işlediği insanlık suçuna hala sessiz! İşte haydut devlet Ermenistan bu! Azerbaycan'dan son dakika haberi: Kalleş saldırının ardından Ermenistan bozguna uğradı! Çok sayıda Ermeni komutan öldürüldü... Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Dr. Asıf Kurban: “Ermenistan sivilleri bilerek hedef alıp katliam yapıyor”