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Son dakika: yeniden alarma geçti! Tüm şehre testi yapılacak

'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin’in doğusundaki Qingdao kentinde tespit edilen yeni vakaları endişeye neden oldu. Asemptomatik 3 yeni vakanın ardından kentte geniş çaplı araştırmalar ve nükleik asit testleri başlatıldı.Tespit edilen 3 asemptomatik vak'anın yakın temasta bulunduğu kişiler arasında 9 kişide daha coronavirüse rastlanınca şehrin tamamına test yapma kararı aldındı. İşte son dakika haberin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 11:09 Son Güncelleme: 12.10.2020 11:39 ABONE OL
Son dakika: Çin yeniden alarma geçti! Tüm şehre coronavirüs testi yapılacak

'in doğusundaki Qingdao kentinde yeni tip korona virüs () salgınında 12 yeni vak'a tespit edildi. Yeni vak'alar ikinci dalga endişesine neden olurken, kentte yaşayan 9 milyon kişiye 5 gün içinde test yapılmasına karar verildi.

Son dakika: Çin yeniden alarma geçti! Tüm şehre coronavirüs testi yapılacak

VAKA ARTIŞLARI ALARMA GEÇİRDİ

'in doğusundaki Qingdao kentinde yeni tip korona virüs () salgınında Pazar günü tespit edilen 3 asemptomatik vak'a, yetkilileri harekete geçirdi. Yeni vak'aların ardından geniş çaplı araştırmalar ve nükleik asit testleri başlatıldı. Tespit edilen 3 asemptomatik vak'anın yakın temasta bulunduğu 377 kişiden 9'unun testi pozitif çıkarken, toplam yeni vak'a sayısı 12'ye yükseldi. 9 yeni vak'adan 3'ünün de asemptomatik olduğu aktarıldı.

Son dakika: Çin yeniden alarma geçti! Tüm şehre coronavirüs testi yapılacak

KENT SAKİNİNİN TAMAMINA 5 GÜNDE COVİD-19 TESTİ YAPILACAK

Kentte 6'sı asemptomatik olmak üzere toplam 12 vak'a tespit edilmesi son dönemde kısıtlamaların gevşetildiği ülkede yeni dalga endişesine neden oldu. Tüm vak'aların Qingdao Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile ilişkili olduğu belirtildi. Söz konusu hastanenin "yurt dışından gelen hastalarının tedavi gördüğü bir hastane" olduğu vurgulandı. Qingdao sağlık birimleri, yeni dalga endişesi ile kent genelini kapsayan yaygın testlerin başlatıldığını duyurdu. Kentin 9 milyon sakininin tamamına 5 gün içinde Covid-19 testi yapılacağı aktarıldı.

Son dakika: Çin yeniden alarma geçti! Tüm şehre coronavirüs testi yapılacak

Qingdao kentine 1-8 Ekim arasındaki bayram tatilinde 4 milyon 470 bin seyahat gerçekleştirildi. Kentte geçtiğimiz ay liman çalışanı 2 kişinin testinin pozitif sonuç verdiği duyurulmuş, virüsün ithal edilen dondurulmuş ürünlerin ambalajlarından kaynaklandığı ifade edilmişti.

Son dakika: Çin yeniden alarma geçti! Tüm şehre coronavirüs testi yapılacak

Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise Çin ana karasında son 24 saatte yerel kaynaklı vak'ası tespit edilmediği bildirildi. Çin'de salgının başından bu yana 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam 85 bin 578 vak'a kaydedildi.

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Son dakika: Çin yeniden alarma geçti! Tüm şehre coronavirüs testi yapılacak
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