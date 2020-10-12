Son dakika: Çin yeniden alarma geçti! Tüm şehre coronavirüs testi yapılacak

KENT SAKİNİNİN TAMAMINA 5 GÜNDE COVİD-19 TESTİ YAPILACAK

Kentte 6'sı asemptomatik olmak üzere toplam 12 vak'a tespit edilmesi son dönemde kısıtlamaların gevşetildiği ülkede yeni dalga endişesine neden oldu. Tüm vak'aların Qingdao Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile ilişkili olduğu belirtildi. Söz konusu hastanenin "yurt dışından gelen Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastane" olduğu vurgulandı. Qingdao sağlık birimleri, yeni dalga endişesi ile kent genelini kapsayan yaygın testlerin başlatıldığını duyurdu. Kentin 9 milyon sakininin tamamına 5 gün içinde Covid-19 testi yapılacağı aktarıldı.

